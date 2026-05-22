Osimhen'e kapılar kapandı. "Doğmamış çocuğa don biçmek gibi"
22.05.2026 08:55
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıldız golcü Osimhen'in transferine kapıları kapattı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Victor Osimhen'i satmayı düşünmediklerini belirten Özbek, TFF'nin yabancı kuralını da eleştirdi.
"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇMEK GİBİ"
“Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz" diyen Özbek şu ifadeleri kullandı:
“Osimhen Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu. Biz şampiyonluk yarışımızda önemli bir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Satmayı düşünmediğiniz birine fiyat biçmek, doğmamış çocuğa don biçmek gibi... Böyle bir şey yok kafamızda.”
YABANCI KURALI
Özbek TFF'nin yabancı kuralı hakkında ise şöyle konuştu:
“10+4 uygulaması, kabul edilebilir bir uygulama değil. İnşallah TFF bu uygulamada bir değişikliğe gider.”
HT Spor'a konuşan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Galatasaray'ın o dönemde UEFA Kupası'nı kazanacak olması çok da tahmin edilebilir bir şey değildi. Ama Galatasaray bunu gerçekleştirdi. Bu DNA'sında var. Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmak Galatasaray'ın hedefleri arasındaki en önemli hususlardan bir tanesi."