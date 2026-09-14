"Osimhen'siz bu kadar" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?
14.09.2026 09:38
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Spor yazarları Galatasaray-Kocaelispor maçını değerlendirdi.
"Galatasaray çok istekliydi"
"Dün gece Kocaelispor karşısında takım istekliydi, iyi mücadele etti. Çok gol pozisyonuna girdi ama son vuruşlardaki başarısızlık skor olarak fark getirmedi. Skor gelmeyince de teknik adam haliyle eleştiriliyor, eleştirilecek de. Buruk’un bu eleştirilere kafayı takmaması lazım.
“BARIŞ ESKİ GÜNLERİNİ ARATIYOR”
Bana göre Okan Hoca’nın en çok eleştirildiği yer, Barış Alper konusu. Eminim Barış’ı bir an önce kazanmak istiyor. O yüzden de oynatmakta ısrar ediyor. Ama Barış eski günlerini aratıyor, daha o çizgiye çıkamadı. Bu şartlar altında çıkacağı da yok. Dünya Kupası, daha sonra tatil bu futbolcuyu dağıtmış. Henüz mental olarak hazır değil. Eren’de de aynı sorun var. (Osman Şenher-MİLLİYET)
“Osimhen'siz bu kadar”
Dün Kocaelispor ilk yarıda belki gol yemedi ama çok net pozisyonları kalesinde gördü. Kaleci Serhat’ın başarılı oyunu ya da direk buna engel oldu. Şöyle diyeyim, eğer Osimhen sakat olmasaydı Galatasaray kesinlikle ilk yarıyı önde bitirirdi.
“HENÜZ HAZIR DEĞİL AMA KALİTE ÇOK BELLİ”
İlk yarının en iyisi yine Torreira’ydı. Tabii Osimhen kadar olmasa da ben Deniz’i beğendim. Leao ise henüz hazır değil ama kalite çok belli.
“NEREDEYSE KUCAĞINA GELEN TOPU ENGELLEYEMEDİ”
Galatasaray baskısının ve konuk takımın iyice gömülmesi golün sinyaliydi. Ancak gol hiç beklenmedik yerden geldi. Abdülkerim 25-30 metreden çok sert vurdu. O ana kadar maçın en iyisi kaleci Serhat neredeyse kucağına gelen topu engelleyemedi." (Halil Özer-MİLLİYET)
“Bir Sporting, PSG Kocaeli hikayesi!”
"Galatasaray dün maça gayet iyi başladı, özellikle ilk devrenin son 10 dakikasını neredeyse Kocaeli altıpasının içinde oynadılar. 40’la 45 arası Leao üç, Eren ve Abdülkerim birer net pozisyona girdiler. Özellikle Leao-Deniz bağlantısı dikkat çekiciydi, Okan Buruk’un Lizbon’da başlatmadığı iki isim İstanbul’da gayet etkiliydiler. Leao merkeze her yaklaştığında kendisi pozisyon buldu ya da yarattı arkadaşlarına. Maçın düğümünü Abdülkerim çözdü ama Galatasaray baskıyla zaten çok yormuştu Kocaeli savunmasını.
“İNSAN AKIL SIR ERDİREMİYOR”
Galatasaray'ın 2019’da Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye 5-0 kaybettiği bir müsabaka var. İleri üçlünün Belhanda-Ömer Bayram-Emre Mor olduğu, Emre’nin santrfor oynadığı, Falcao ve Yunus’un kulübede başladığı tuhaf bir maç. Yıllar sonra o maça bakıp insan akıl sır erdiremiyor Emre Mor’un santrfor başlamasına.
“DÜN DE ÇOK İYİYDİ, ENTERASAN GERÇEKTEN”
Ben hafta içi Lizbon’da Barış’ın santrfor başlamasına o şaşkınlıkla bakıyorum doğrusu. Kulübede orijinal 9 numara Deniz ve kariyerinde 90 maç santrfor oynamış Leao varken üstelik. Dün maç önü Okan Buruk, Leao’nun fiziksel olarak hazır olmadığını söyledi ama Başakşehir maçında uçuyordu Portekizli oyuncu. Dün de fiziksel olarak son derece iyiydi. Enteresan gerçekten." (Uğur Meleke- HÜRRİYET)
"Forma adaleti yok!"
"Sporting mağlubiyeti sonrası geçen sezon hiç yenemediği Kocaelispor karşısında Okan Buruk'tan rotasyon elbette bekleniyordu ama bu Barış ısrarını anlayabilmek mümkün değil. Genç yaşında Batrakov da Çarşamba-Pazar maça çıkmayacaksa pes artık.
Yunus iyi niyetli, çok çalışkan ama merkez yerine sağ çizgiye yakın oynamayı seven bir oyuncu. Barış ile o kanatta ikiz kardeşleri oynarken ilk yarıda Galatasaray'ın bütün tehlikeli atakları Leao'nun attığı toplarla geldi neredeyse…
Bu takımda el freni birkaç isim var. Garanti oynamak başka şey suya sabuna dokunmamak başka şey. Sallai de Sara da Eren de bu el frenleri…
Evet Osimhen sakat ama Uğurcan ve Torreira hariç kalan bütün futbolcularda forma adaleti soru işareti."(Bülent Timurlent-SABAH)
"Leao’ya uyum sağlayamıyorlar"
"Okan Buruk, Osimhen'siz Galatasaray'a bir oyun üretemiyor… Osimhen'le oynamaya alışkın sarı-kırmızılı futbolcular, Nijeryalı yıldızın eksikliğinde sıradanlaşıyor… Bunu net olarak Sporting deplasmanında gördük. Çünkü Osimhen, bir golcü gibi değil, bir lider gibi arkadaşlarını yönetiyor… Öncelikle kendisi fazlasıyla koşuyor, takımı da koşmak için zorluyor. Osimhen'le Galatasaray'ın enerjisi de yükseliyor.
Kocaeli gibi kompakt futbolu iyi oynayan bir rakibe karşı Galatasaray'ın kanatları iyi kullanamadığını söyleyebilirim. Leao'nun oyun anlayışına arkadaşlarının uyum sağlayamadığını söyleyebilirim.
Galatasaray maçın ikinci yarısında oyunu tüm hatlarıyla Kocaeli kalesine yıktı. Müthiş baskı altında kalan rakip, savunma direncine tutunmaya çalıştı. Kale önlerinden inanılmaz pozisyonları gol yapamayan Galatasaray, kaptanı Abdülkerim'in 71. dakikada dışarıdan attığı şutla Kocaeli kilidini açtı." ( Levent Tüzemen- SABAH)
"Galatasaraylılar oyundan değil, 3 puandan mutlu!"
Leao takıma uyumunu yükseltmiş, Deniz Gül kendisine top gelmediği zaman topa hareketlenip ekmeğini taştan çıkarmış, Yunus 10 numarada liderliği ele almış; Sara-Torreira merkezi 1-2 rakip çıkışı dışında sırıtmamıştı.
Öndeki altılının beşte kalma sebebi ise Barış Alper’di. Ne oluyor net bilemiyoruz ancak hocasının o kadar güvenine rağmen sezona bir türlü başlayamadı yıldız oyuncu. Forvetin 3 bölgesindeki performansında da şu ana kadar geçmişinden yeller esmekte.
Maçın genelindeki oyunun ekrandakileri ve tribündeki mutlu ettiğini söylemek güç. Teselli üç puan." (Mehmet Ayan-HÜRRİYET)