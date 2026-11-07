Osimhen'siz Galatasaray Amed karşısında
07.11.2026 09:09
Son Güncelleme: 07.11.2026 09:11
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Abdülkerim yok.
Galatasaray ile Amed milli ara öncesi Süper Lig liderliği için karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadeleye Rams Park ev sahipliği yapacak.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon 10 maçta 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayarak haftaya 25 puanla zirvede girdi.
OSİMHEN YOK
Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme oluşan Victor Osimhen geçireceği operasyon nedeniyle forma giyemeyecek. Okan Buruk'un, yıldız oyuncunun yerine Deniz Gül'e forma vermesi bekleniyor.
Sarı kırmızılılar'da kaptan Abdülkerim Bardakçı cezalı.
Diyarbakır temsilcisi, topladığı 23 puanla zirvenin 2 puan gerisinde. Amed Sportif faaliyetler'de Ballet kart cezası nedeniyle yok.
Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesi saat 19'da başlayacak.
Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Leao ve Deniz Gül.