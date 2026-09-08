Osimhen'siz Galatasaray dev maça çıkıyor. Yerine oynayacak isim netleşti
08.09.2026 08:48
Geçtiğimiz sezon Osimhen'in yokluğunda puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Devler Ligi'nde yıldız golcüden yararlanamayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.
Bu maçta yıldız golcü Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
BURUK KARARINI VERDİ
Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda golcü eksikliğini tamamlamaya ve oyun düzenini güncellemeye çalışacak.
Buruk, Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz'ı tercih edecek. Buruk'un 90 dakika içindeki diğer alternatifi ise Rafael Leao olacak.
PERFORMANSI
Ligde oynanan son maçta sakatlanan Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Barış Alper Yılmaz,
geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 8 gol ve 12 asistle toplam 20 skor katkısı vermişti.
Milli futbolcu yeni sezonda ise henüz golle tanışamadı.
LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI
Yaz transfer döneminde kadroya katılan Rafael Leao için Sporting karşılaşması ayrı bir anlam taşıyor.
Futbola Sporting altyapısında başlayan Portekizli yıldız, 2018 yılında Lille'e transfer olduktan sonra ilk kez eski kulübüne rakip olacak.
MR SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTI
Galatasaray, Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiğini açıklamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.