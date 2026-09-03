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Otizmli Türk yüzücü, Catalina Kanalı'nı geçti

03.09.2026 03:24

AA

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Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından Okyanus Yedilisi'nin dördüncü ayağı Catalina Kanalı'nı güçlü dalgalar

Otizmli Türk yüzücü, Catalina Kanalı'nı geçti
Anadolu Ajansı

Daha önce Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı aşan otizmli yüzücü Tuna Tunca, bir kez daha tarihe geçti. 

Otizmli Türk yüzücü, Catalina Kanalı'nı geçti 1
Anadolu Ajansı

Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) dördüncü parkuru için ABD'nin California eyaletindeki Santa Catalina Adası'nın Doctor's Cave kıyısından yüzmeye başladı.

Otizmli Türk yüzücü, Catalina Kanalı'nı geçti 2
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Yaklaşık 35 kilometrelik parkurda kulaç atan Tuna Tunca, güçlü gelgitler, boyu 50 metreyi bulan ve yüzücülere çok zor anlar yaşatan deniz yosunları olan kelpler ve mevsim normallerinin üzerindeki yüksek dalgalarla mücadelesini sürdürdü.

Otizmli Türk yüzücü, Catalina Kanalı'nı geçti 3
Anadolu Ajansı

Antrenörü Mert Onaran ile Emre Deliveli ve annesi Gül Nur Tunca'nın destek verdiği sporcu, 11 saat 3 dakika 20 saniyelik çaba sonunda Los Angeles'ın Smuggler's Cove kıyısına ulaştı.

Otizmli Türk yüzücü, Catalina Kanalı'nı geçti 4
Anadolu Ajansı

Tuna Tunca, Okyanus Yedilisi'nin üçüncü ayağı olan 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçerek bir ilke imza atmıştı. Bugüne kadar Okyanus Yedilisi'ni Türkiye'den sadece Bengisu Avcı tamamladı. 

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