"Oynamıyorum, niye hazır olayım?" demişti, Galatasaraylı yıldızdan gece yarısı açıklama
12.10.2026 08:47
Son Güncelleme: 12.10.2026 08:49
Galatasaray'da adı ayrılık iddialarına karışan yıldız isimden beklenen açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta rakibini son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etmişti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına moralli hazırlanan sarı-kırmızılılarda orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan için ayrılık iddiaları gündeme geldi.
TAKIMDAN AYRILACAK MI?
13 Ekim Salı günü oynanacak olan Barcelona maçı öncesi İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuşan tecrübeli futbolcu, transfer iddialarıyla ilgili de konuştu.
Ayrılık dedikodularını yalanlayan Gündoğan, "Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum." dedi.
"KUSURSUZ SAVUNMA YAPMALIYIZ"
Barcelona karşısında dikkatli olmalarının gerektiğini söyleyen İlkay Gündoğan, "Barcelona'yı yenmek için her şeyimizi vereceğiz. Yoğun ve yüksek kaliteli bir maç olacak. Sadece defans yaparak olmaz. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynayacağız. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisiyle oynayacağız. Kusursuz savunma yapmak ve top bizdeyken cesur olmak zorundayız." sözlerini sarf etti.
"YAMAL'IN NADİR GÖRÜLEN BİR RAHATLIĞI VAR"
Daha önce birlikte oynadığı Lamine Yamal'dan da övgüyle bahseden başarılı futbolcu, "Lamine Yamal'ın bizimle yaptığı ilk antrenmandan itibaren inanılmaz bir yeteneği olduğu çok açıktı. Ancak bu kadar genç yaşta dünya sahnesinde gösterdiği olgunluk ve istikrar tek kelimeyle şaşırtıcı. Nadir görülen bir rahatlıkla oynuyor." şeklinde konuştu.
MAÇ SONUNDA OLAY CEVAP
İlkay Gündoğan, Kasımpaşa maçı sonrası kendisine yöneltilen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" şeklinde cevap vermişti.