"Oynamıyorum, niye hazır olayım?" demişti, Galatasaraylı yıldızdan gece yarısı açıklama

Barcelona karşısında dikkatli olmalarının gerektiğini söyleyen İlkay Gündoğan, "Barcelona'yı yenmek için her şeyimizi vereceğiz. Yoğun ve yüksek kaliteli bir maç olacak. Sadece defans yaparak olmaz. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynayacağız. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisiyle oynayacağız. Kusursuz savunma yapmak ve top bizdeyken cesur olmak zorundayız." sözlerini sarf etti.