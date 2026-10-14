Pahalı transferler, uçuk maaşlar ve sonuç. İngiliz futbolu mali çöküşün eşiğinde
14.10.2026 21:02
Daily Mail'in haberine göre Bağımsız Düzenleme Kurumu'nca hazırlanan resmi rapor İngiliz futbolunun tüm bünyesinin mali çöküşün eşiğinde olduğunu ortaya koyuyor.
Manchester City şoku ile sarsılan İngiliz futboluna bir şok daha geldi. Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu (IFR) tarafından yayımlanan ve Daily Mail'in haber yaptığı rapora rapora göre, İngiliz futbol ekonomisi kırmızı bölgeye girdi.
Kulüplerin yüzde 94'ü mali zarar ediyor, İngiliz Futbol Ligi (EFL) ve National League kulüplerinin üçte biri ise fiilen ödeme güçlüğü içinde. Bu durum, iş işten geçmeden önce "acil reformlar" yapılmasını zorunlu kılıyor.
HAALAND VE FERNANDEZ'E ÖDENEN GİBİ YÜKSEK MAAŞLAR ÇÖKÜŞÜ GETİRDİ
Rapor, takımların başarı için girdiği çılgınca transfer yarışıyla birlikte yükselen oyuncu maaşlarını krizin merkezine koymuş durumda. ve yıkıcı bir yarış. En alt ligden en üste kadar tüm kulüpler, rakiplerine yetişmek için oyuncularının maaşlarını akıl almaz şekilde yükseltiyor. Raporda bu stratejinin getirdiği tehlike şöyle tanımlanıyor:
"Birikmiş borçlar ile sahiplerin finansmanına aşırı bağımlılığın tehlikeli bir karışımı; bu da kulüpleri ve taraftarlarını riske atıyor."
Premier Lig'i alt liglerden ayıran ekonomik uçurumla tablo daha da kararıyor. Premier Lig'deki bir kulübün ortalama kazancı, Championship'teki bir kulübün elde ettiğinin sekiz katından fazla. Bu da adil rekabeti neredeyse imkansız hale getiriyor.
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Krizi derinleştiren bir diğer unsur ise "şemsiye ödemeleri" sistemi. Bu sistem Premier Lig'den küme düşen kulüplerin aldığı tazminatı içeriyor. Bu da küme düşenlere alt liglerdeki rakiplerine karşı ezici bir mali üstünlük sağlıyor. Diğer kulüpler de onlara yetişmek için her şeyi riske atmaya, intihara varan mali risklere girmeye başlıyor.
Rapora yer veren bir başka medya kuruluşu da İspanyol Cadena SER radyosu oldu. Radyoya göre raporun en şaşırtıcı yönü, krizin artık yalnızca oyuncu faturalarıyla bağlantılı olmaması.
İşletme giderleri o kadar yükseldi ki, İngiliz Futbol Ligi ve National League'deki 17 kulüp, oyuncularına tek kuruş maaş ödemeseler bile ağır zararlar kaydedecek.
2025-2026 sezonuna ait gelir rakamları yapısal bozukluğun boyutunu ortaya koyuyor. İngiliz futbolunun topluca elde ettiği 9 milyar sterlinin üzerindeki gelirin en dikkat çekici yönü şu: Premier Lig tek başına 7,5 milyar sterlin toplarken, Championship 1 milyar sterlinle yetindi.
Aynı dönemde League One ve League Two birlikte yalnızca 460 milyon aldı, National League'in payına ise sadece 70 milyon sterlin düştü.
ZARARLAR ARTIYOR BORÇLAR KATLANIYOR AMA TRANSFERLER BİTMİYOR
Rapor, zararların büyümesine ilişkin ürkütücü rakamlar ortaya koyuyor: Premier Lig'de kulüp başına ortalama zarar, 2021-2022 sezonundaki 20 milyon sterlinden içinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonunda 44 milyon sterline yükseldi.
Championship'te ise yalnızca bir sezon içinde 13 milyondan 22 milyon sterline çıktı.
Gerçek felaket ise alt liglerde yaşanıyor: League One kulüplerinin zararları beş sezonda üç katına çıkarak 2,4 milyondan 7,5 milyon sterline yükseldi.
League Two'da ise dört katına çıkarak 600 bin sterlinden 2,7 milyon sterline ulaştı. Bu zararlar, oyunu tehdit eden borç dağına da yansıdı. İngiliz kulüplerinin toplam borcu 2020-2021 sezonundaki 2,8 milyar sterlinden geçen sezon 4,1 milyara yükseldi; içinde bulunduğumuz mali yılda 5,1 milyar sterline ulaşacağına dair korkutucu öngörüler var.
Borcun yüzde 75'ini tek başına Premier Lig kulüpleri taşıyor. Bu da futbol piramidinin zirvesinin bile artık iflas hayaletinden uzak olmadığının kesin bir kanıtı.