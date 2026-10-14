Pahalı transferler, uçuk maaşlar ve sonuç. İngiliz futbolu mali çöküşün eşiğinde

Rapor, takımların başarı için girdiği çılgınca transfer yarışıyla birlikte yükselen oyuncu maaşlarını krizin merkezine koymuş durumda. ve yıkıcı bir yarış. En alt ligden en üste kadar tüm kulüpler, rakiplerine yetişmek için oyuncularının maaşlarını akıl almaz şekilde yükseltiyor. Raporda bu stratejinin getirdiği tehlike şöyle tanımlanıyor:



"Birikmiş borçlar ile sahiplerin finansmanına aşırı bağımlılığın tehlikeli bir karışımı; bu da kulüpleri ve taraftarlarını riske atıyor."



Premier Lig'i alt liglerden ayıran ekonomik uçurumla tablo daha da kararıyor. Premier Lig'deki bir kulübün ortalama kazancı, Championship'teki bir kulübün elde ettiğinin sekiz katından fazla. Bu da adil rekabeti neredeyse imkansız hale getiriyor.