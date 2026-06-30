Paraguay, Almanya'yı eve gönderdi. Sonucu penaltılar belirledi
30.06.2026 03:22
2026 Dünya Kupası'nda ilk büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya, uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenilerek kupaya veda etti. Paraguay adını son 16'ya yazdırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda büyük heyecan son 32 maçlarıyla devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Almanya ile Paraguay, Boston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Maçın normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maçın sonucu belirlemek için penaltılara geçildi.
Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Almanya 3, Paraguay ise 2 penaltı kaçırdı. Böylece Paraguay penaltı atışlarında 4-3'lük skorla son 16'ya yükselen taraf oldu.
ALMANYA TARİHİNDE İLK
2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da gruplardan çıkamayan Almanya, bu defa tarihinde seri penaltı atışlarında ilk defa kaybederek kupadan elenmiş oldu.
Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda ise 12 yıllık kupa özlemine son veremedi ve son 32 turunda elendi.
Paraguay, son 16 turunda Fransa ile İsveç arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.