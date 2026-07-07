Paraguaylı senatörün "Hindistan cevizi emiyordu" sözlerine Mbappe'den olay yanıt. "İğrenç bir kadınsınız"

Zorlu müsabaka sonrası Paraguay Liberal Radikal Partisi üyesi senatör Celeste Amarilla, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe'yi hedef alan ırkçı ifadeler kullandı.

Amarilla, "Bu kaba herif yazı yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine hindistan cevizi emerek büyümüş ve duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler olmuş. Ona orta parmak göstermeliydin Gill. Ben senatoda bunu yapıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Kolonyal bir Kamerunlu, Fransızmış gibi davranıyor. Kindar, sonradan görme, kibirli ve çirkin. Bütün takımı gibi maç boyunca gergindi ve korkudan ödü kopuyordu." sözlerini sarf etti.