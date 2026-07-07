Paraguaylı senatörün "Hindistan cevizi emiyordu" sözlerine Mbappe'den olay yanıt. "İğrenç bir kadınsınız"
07.07.2026 12:37
Paraguay'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, kendisine ırkçı ifadeler kullanan senatöre cevap verdi.
2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken, olaylar da beraberinde yaşanmaya devam ediyor.
Fransa, son 16 turunda eşleştiği Paraguay'ı 90 dakika sonunda 1-0 mağlup ederek turnuvanın dışına itmiş ve adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Karşılaşmada Fransa'nın golünü 70. dakikada penaltıdan kaydeden Kylian Mbappe, maç sonunda Paraguay kalecisi Gill'in uzattığı eli sıkmamış ve sevincini coşkulu biçimde sürdürmüştü.
"KİNDAR, KİBİRLİ, ÇİRKİN"
Zorlu müsabaka sonrası Paraguay Liberal Radikal Partisi üyesi senatör Celeste Amarilla, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe'yi hedef alan ırkçı ifadeler kullandı.
Amarilla, "Bu kaba herif yazı yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine hindistan cevizi emerek büyümüş ve duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler olmuş. Ona orta parmak göstermeliydin Gill. Ben senatoda bunu yapıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Kolonyal bir Kamerunlu, Fransızmış gibi davranıyor. Kindar, sonradan görme, kibirli ve çirkin. Bütün takımı gibi maç boyunca gergindi ve korkudan ödü kopuyordu." sözlerini sarf etti.
"SİZ İĞRENÇ BİR KADINSINIZ"
Celeste Amarilla'nın ifadelerinin ardından Kylian Mbappe, X hesabından yaptığı paylaşımda senatöre sert bir cevap verdi.
Yıldız futbolcunun paylaşımında "Bayan Celeste Amarilla, siz iğrenç bir kadınsınız ve bulunduğunuz konuma layık değilsiniz. Paraguay'ı yani turnuva boyunca tutku ve onurla ter döken o ülkeyi temsil etmiyorsunuz. Dikkatsizliğiniz ve küstah ırkçılığınızla tüm dünya oyuncularınızın bu Dünya Kupası boyunca gerçekleştirdiği yolculuğu ve tarihi çabayı unuttunuz. Bunun yerine ülkesinin en kötü imajını veren beceriksiz bir kadına yer açtınız. Sizin gibilerin nefretini ve ırkçılığını tüm dünyaya yayma özgürlüğüne asla izin vermeyeceğim." ifadeleri yer aldı.
"MBAPPE'YE TAM DESTEK"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe'ye yönelik ırkçı saldırıya karşın "Kylian Mbappe'den bir gol daha. Bu sefer ırkçılığa karşı. Tam destek veriyorum. Kelimeler kirlettiğinde, değerlerimiz cevap verir: onur, saygı, kardeşlik." paylaşımını yaparak 27 yaşındaki futbolcuya destek çıktı.