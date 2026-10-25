Paris'te NFL heyecanı. 80 bin sporsever Stade de France'a akın etti
25.10.2026 19:16
NFL uluslararası maç takvimine ilk kez dahil olan Paris'te Pittsburgh Stelers ile New Orleans Saints arasında oynanan maç için 80 bin kişi Stade de France tribünlerini doldurdu.
PARİS İLK KEZ BU HEYECANI YAŞADI
AMERİKAN Ulusal Futbol Ligi (NFL) uluslararası maç takviminde sıra Paris'teydi. Bu sezon rekor bir genişleme ile 9 uluslarararası maçı takvimine dahil eden NFL yönetimi Melbourne, Rio de Janeiro ve Paris'i de yeni şehirler olarak seçmişti. Ligin hedefi 2027'de bu sayıyı 10 yapmak.
Ve Paris ilk kez NFL heyecanını test etti.
STADE DE FRANCE ÇEVRESİNDE NFL RÜZGARI ESTİ
Amerikan futbolu taraftarları, Pittsburgh Steelers ile New Orleans Saints arasında oynanacak NFL normal sezon maçı öncesinde Paris yakınlarındaki Saint-Denis'de bulunan Stade de France çevresinde bir araya geldi.
80 BİN BİLET SATILDI
NFL'in Fransa'da düzenlediği ilk normal sezon karşılaşması olma özelliği taşıyan tarihi maç için yaklaşık 80 bin biletli seyirci stadyuma akın etti.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Olaylarla sarsılan Fransa'daki ilk NFL maçında sorun yaşanmaması için polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Paris'te güvenlik güçleri bu maç için 1. Seviye Güvenlik Protokolü uyguladı.
Seyirciler stada girmek için 3 aşamalı arama noktalarından geçtiler ve yanlarında sadece NFL standartlarına uygun çanta veya şeffaf poşetlere izin verildi.
Güvenlik kameraları ile de stat ve çevresi yakından takip edildi.