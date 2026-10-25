Paris'te NFL heyecanı. 80 bin sporsever Stade de France'a akın etti

AMERİKAN Ulusal Futbol Ligi (NFL) uluslararası maç takviminde sıra Paris'teydi. Bu sezon rekor bir genişleme ile 9 uluslarararası maçı takvimine dahil eden NFL yönetimi Melbourne, Rio de Janeiro ve Paris'i de yeni şehirler olarak seçmişti. Ligin hedefi 2027'de bu sayıyı 10 yapmak.

Ve Paris ilk kez NFL heyecanını test etti.