PFDK derbinin sevklerini açıkladı. Archie Brown ve Abdülkerim dahil 4 isim listede
28.10.2026 08:22
Son Güncelleme: 28.10.2026 08:29
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sevklerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sevklerini duyurdu. Archie Brown ve Abdülkerim Bardakçı “saldırı”dan PFDK’ya sevk edildi.
PFDK'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri şöyle:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 16. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ve 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/1 ve 9/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI’nın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi SERHAT DOĞAN’ın aynı müsabakadaki saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN’un aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi AHMET AYTAR’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLERİ BEKLEYEN CEZALAR
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ve Fenerbahçe'den Archie Brown'un Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinden yani “saldırı”dan sevk edildiğini açıkladı. Futbol Disiplin Talimatı'na göre iki futbolcuyu 5 ila 10 maç arasında bir ceza bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı sonrası sahada ortalık karışmıştı.
Dev derbinin bitiş düdüğü ile iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı. Kavgaya teknik heyetten isimlerinde karıştığı görülmüştü. Yaşanan bu olayların ardından Abdülkerim Bardakcı, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai kart görmüştü.
Kerem Aktürkoğlu'nun Roland Sallai'nin üzerine yürümesiyle tansiyon yükselmiş, güçlükle yatıştırılan bu gerilimin faturası her iki isme de çıkan sarı kartla kesilmişti.
Maçın bitiminde çıkan bir başka kaos ise Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanmıştı.
Birbirlerini yere seren ve sahadakilerin güçlükle ayırdığı iki oyuncu, maçın hakemi tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırılmıştı.