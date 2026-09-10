PFDK, Dusan Vlahovic'in cezasını açıkladı
10.09.2026 18:47
Son Güncelleme: 10.09.2026 19:14
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezasını açıkladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkmış ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydeden siyah-beyazlı futbolcu Dusan Vlahovic, Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.
PFDK, Sırp golcüye “hakareti” nedeniyle 1 maç men cezası verdi.
Beşiktaş'ın Vlahovic'e verilen cezaya itiraz etmesi bekleniyor.
Tecrübeli futbolcu 11 Eylül Cuma günü oynanacak olan Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.