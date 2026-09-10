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PFDK, Dusan Vlahovic'in cezasını açıkladı

10.09.2026 18:47

Son Güncelleme: 10.09.2026 19:14

NTV - Haber Merkezi

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezasını açıkladı.

PFDK, Dusan Vlahovic'in cezasını açıkladı
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkmış ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

 

Karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydeden siyah-beyazlı futbolcu Dusan Vlahovic, Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK, Dusan Vlahovic'in cezasını açıkladı 1
Anadolu Ajansı

PFDK, Sırp golcüye “hakareti” nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

 

Beşiktaş'ın Vlahovic'e verilen cezaya itiraz etmesi bekleniyor.

 

Tecrübeli futbolcu 11 Eylül Cuma günü oynanacak olan Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

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