PFDK sevkleri belli oldu: Aziz Yıldırım, Ertuğrul Doğan ve Vlahovic gibi isimler listede

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş derbisinin ardından futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Aziz Yıldırım tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle sevk edilirken, Kerem Aktürkoğlu da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollandı.