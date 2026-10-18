Poradaki derbide Beşiktaş, Galatasaray MCT Technic'e şans tanımadı

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, 32. dakikada Furkan Korkmaz'ın smacıyla 5-0'lık seri yakaladı: 69-60. Bu dakikadan sonra daha iyi savunma yapmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, 39. dakikada Nikolic'in üç sayılık basketiyle 7-0'lık seri yakaladı ve farkı 2'ye düşürdü: 75-73. Beşiktaş ise maçın bitmesine 1 dakika kala Nowell ve Brown'ın üç sayılık basketleriyle aradaki farkı açtı. Sarı-kırmızılı ekip, son saniyede Simpson ile uzaktan üç sayılık isabet bulsa da Beşiktaş maçtan 83-80 galip ayrıldı.

Beşiktaşlı Furkan Korkmaz, maçı 18 sayı ile bitirerek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.