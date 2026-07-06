Portekiz-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında İspanya ile Dallas Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nı kazanma hayaliyle mücadele verecek olan iki takım çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Portekiz-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?