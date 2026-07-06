Portekiz-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu
06.07.2026 15:15
Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında İspanya ile Dallas Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nı kazanma hayaliyle mücadele verecek olan iki takım çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Portekiz-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz ve İspanya nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselebilmek hedefiyle sahaya çıkacak olan iki takım son ana kadar savaş verecek. Peki, Portekiz-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında İspanya ile bu akşam saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranından canlı olarak ekrana gelecek.
Dallas Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neto, Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Leao, Cristiano Ronaldo.
İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Yamal, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Baena, Oyarzabal.