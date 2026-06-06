Portekiz-Şili maçında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Transferin gözdesi Rafael Leao kırmızı kart gördü

06.06.2026 22:06

Son Güncelleme: 06.06.2026 22:15

Selim Başeğmezer

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Transferde adı Türk kulüpleriyle sık sık anılan Rafael Leao, Portekiz'in Şili ile oynadığı maçta rakibiyle kavga etti.

Portekiz-Şili maçında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Transferin gözdesi Rafael Leao kırmızı kart gördü
Reuters

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kala takımlar, hazırlık maçlarıyla form yakalamayı hedefliyor.

 

Turnuvada yer alacak olan Portekiz ile Dünya Kupası'na katılamayan Şili, özel maçta karşı karşıya geldi.

 

Lizbon'da oynanan maçın 45+1. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

LEAO'DAN ROMAN'A YUMRUK 1
Reuters

LEAO'DAN ROMAN'A YUMRUK

Portekiz'den Cancelo ile Şili'den Faundez'in ikili mücadelesinin ardından ortalık karışırken, iki takım oyuncuları birbirine girdi.

 

O esnada Portekiz Milli Takımı'ndan Rafael Leao, Şilili Ivan Roman'a yumruk attı.

DİREKT KIRMIZI KART 2
NTV

DİREKT KIRMIZI KART

Leao'nun müdahalesinin ardından Roman yerde kalırken, diğer futbolcular araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştı.

 

Karşılaşmanın hakemi Luca Zufferli, hem Rafael Leao hem de Ivan Roman'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti ve takımlar maça 10'ar kişi devam etti.

TRANSFERİN GÖZDE İSMİ 3
Reuters

TRANSFERİN GÖZDE İSMİ

Milan'dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leao'nun adı son dönemde Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu.

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