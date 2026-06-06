Portekiz-Şili maçında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Transferin gözdesi Rafael Leao kırmızı kart gördü

Leao'nun müdahalesinin ardından Roman yerde kalırken, diğer futbolcular araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştı.

Karşılaşmanın hakemi Luca Zufferli, hem Rafael Leao hem de Ivan Roman'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti ve takımlar maça 10'ar kişi devam etti.