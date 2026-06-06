Portekiz-Şili maçında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Transferin gözdesi Rafael Leao kırmızı kart gördü
06.06.2026 22:06
Son Güncelleme: 06.06.2026 22:15
Transferde adı Türk kulüpleriyle sık sık anılan Rafael Leao, Portekiz'in Şili ile oynadığı maçta rakibiyle kavga etti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kala takımlar, hazırlık maçlarıyla form yakalamayı hedefliyor.
Turnuvada yer alacak olan Portekiz ile Dünya Kupası'na katılamayan Şili, özel maçta karşı karşıya geldi.
Lizbon'da oynanan maçın 45+1. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
LEAO'DAN ROMAN'A YUMRUK
Portekiz'den Cancelo ile Şili'den Faundez'in ikili mücadelesinin ardından ortalık karışırken, iki takım oyuncuları birbirine girdi.
O esnada Portekiz Milli Takımı'ndan Rafael Leao, Şilili Ivan Roman'a yumruk attı.
DİREKT KIRMIZI KART
Leao'nun müdahalesinin ardından Roman yerde kalırken, diğer futbolcular araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştı.
Karşılaşmanın hakemi Luca Zufferli, hem Rafael Leao hem de Ivan Roman'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti ve takımlar maça 10'ar kişi devam etti.