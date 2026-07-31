Premier Lig devine büyük şok. İki dönem transfer yasağı, puan silme ve milyonlarca sterlin ceza
31.07.2026 16:46
İngiltere Premier Lig devi Chelsea, Roman Abramovich döneminde yaşananlara dair ceza yağmuruna tutuldu.
İngiltere Premier Lig devi Chelsea, kulübün eski sahibi Roman Abramovich döneminde yapılanlar nedeniyle ceza aldı.
CEZA YAĞMURU
Rus iş insanının, kulübün sahibi olduğu dönem için Chelsea'ye menajer ödemelerine ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 10 milyon sterlin, 6 puan silme cezası ve iki dönem transfer yasağı verildi.
VERİLEN KARARLAR
Chelsea'nin itirazı sonrası transfer yasağı ceza, 30 Haziran 2027'ye ertelendi. Para cezasının ise ödenmesine karar verildi.
Chelsea'nin 2011-2018 yılları arasında kayıtlı olmayan menajer ve üçüncü kişilere toplamda 47 milyon sterlini bulan bir gizli ödeme yapıldığını kabul ettiği, incelemeye konu olan ihlallerin 2009 ile 2022 arasını kapsadığı belirtildi.