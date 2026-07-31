Premier Lig devine büyük şok. İki dönem transfer yasağı, puan silme ve milyonlarca sterlin ceza

Chelsea'nin itirazı sonrası transfer yasağı ceza, 30 Haziran 2027'ye ertelendi. Para cezasının ise ödenmesine karar verildi.

Chelsea'nin 2011-2018 yılları arasında kayıtlı olmayan menajer ve üçüncü kişilere toplamda 47 milyon sterlini bulan bir gizli ödeme yapıldığını kabul ettiği, incelemeye konu olan ihlallerin 2009 ile 2022 arasını kapsadığı belirtildi.