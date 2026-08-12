PSG-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor
12.08.2026 15:14
Paris Saint-Germain (PSG), 51. UEFA Süper Kupa finalinde İngiltere temsilcisi Aston Villa ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Peki, PSG-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Süper Kupa mücadelesinde Fransa ekibi PSG, İngiltere'nin köklü ekiplerinden Aston Villa ile kupanın 51. sahibi olabilmek için kozlarını paylaşacak. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Aston Villa takımı arasında bu akşam yapılacak maçla sahibini bulacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, PSG-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PSG-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
Bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU DA PSG OLDU
Geçen yılın şampiyonu PSG de 1982'de kupayı müzesine götüren Aston Villa da kupada 2. zaferini elde etmeye çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Paris Saint-Germain: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Mbaye, Dembele, Kvaratskhelia
Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Gomes, Kamara, Hemmings, Buendia, Garnacho, Watkins