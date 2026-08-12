PSG-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Fransa ekibi PSG, İngiltere'nin köklü ekiplerinden Aston Villa ile kupanın 51. sahibi olabilmek için kozlarını paylaşacak. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Aston Villa takımı arasında bu akşam yapılacak maçla sahibini bulacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, PSG-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?