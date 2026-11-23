PSG, Desire Doue'nin yerini Mason Greenwood ile doldurmak istiyor
23.11.2026 20:52
Son Güncelleme: 23.11.2026 20:52
Fransız spor sitesi 433foot, Paris Saint-Germain'in Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood'u ocak ayı transfer listesine dahil ettiğini iddia etti.
FRANSA BASININDA GREENWOOD'UN İSMİ PSG İLE ANILIYOR
Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, sakatlıklarla sarsılan PSG'nin radarına girdi. 25 yaşındaki İngiliz yıldız için Fenerbahçe'ye henüz resmi bir teklif gelmezken, Fransız spor sitesi 433foot olası transferin arka planındaki detayları paylaştı.
Habere göre Khvicha Kvaratskhelia'nın sezonu kapatmasının ardından Desire Doue'nin de yaşadığı ciddi sakatlık sonrası PSG transfere yöneldi ve Mason Greenwood'u listeye aldı.
Kulüp içinde Greenwood'un profilini destekleyen çok sayıda isim bulunsa da teknik direktör Luis Enrique'nin oyuncu hakkında endişeleri var.
İspanyol teknik adamın Greenwood'un savunma disiplini ve takım presine yatkınlığı hakkında şüpheleri olduğu haberde aktarıldı.
TAKIMIN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN HİÇ MEMNUN DEĞİL
Fransa'daki iddialara göre yaz transfer döneminde Marsilya'dan 39 milyon Euro'ya alınan Greenwood, takımın ligdeki ve Avrupa'daki gidişatından memnun değil.
Hatta İngiliz oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmak istediği de iddialar arasında.
Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmayacağı ifade edilen haberde öne çıkan faktör ise paradan çok Greenwood'un Paris'e dönme isteği.
PSG'nin tutumunu da Greenwood'un bu kararı belirleyecek.
ATLETİCO MADRİD DE DEVRE ARASI NABIZ YOKLAYACAK
Greenwood için İspanya'dan Atletico Madrid'in de devre arasında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı haberde yer aldı.
PSG yönetiminin Luis Enrique'nin de onayını alması halinde Fenerbahçe'nin kapısını 40-45 milyon Euro bandında bir teklifle çalması muhtemel.
Marsilya formasıyla (26 gol ve 11 asist) Ligue 1'de başarılı bir dönem geçiren Greenwood'un tutumu ve PSG ile Atletico Madrid arasındaki tercihi de transferin yönünü belirleyecek.
Mason Greenwood bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 11 maçta 7 gol, 2 asist yaptı.
İngiliz futbolcu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol, 1 asist üretti.