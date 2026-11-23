Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, sakatlıklarla sarsılan PSG'nin radarına girdi. 25 yaşındaki İngiliz yıldız için Fenerbahçe'ye henüz resmi bir teklif gelmezken, Fransız spor sitesi 433foot olası transferin arka planındaki detayları paylaştı.

Habere göre Khvicha Kvaratskhelia'nın sezonu kapatmasının ardından Desire Doue'nin de yaşadığı ciddi sakatlık sonrası PSG transfere yöneldi ve Mason Greenwood'u listeye aldı.

Kulüp içinde Greenwood'un profilini destekleyen çok sayıda isim bulunsa da teknik direktör Luis Enrique'nin oyuncu hakkında endişeleri var.

İspanyol teknik adamın Greenwood'un savunma disiplini ve takım presine yatkınlığı hakkında şüpheleri olduğu haberde aktarıldı.