Racing Santander-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de
01.11.2026 16:15
Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Racing Santander ile kritik bir mücadeleye çıkacak. El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid, bu hafta da kazanmak istiyor.
Racing Santander-Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de yer alacağı mücadele öncesinde futbolseverler Racing Santander-Real Madrid maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte mücadelenin canlı yayın bilgileri.
RACİNG SANTANDER-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Racing Santander'in Real Madrid'i ağırlayacağı mücadelede 1 Kasım Pazar günü El Sardinero Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.15'te başlayacak.
Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
El Clasico mücadelesinin ardından hafif bir sakatlık problemi yaşayan Arda Güler, Racing Santander karşılaşması öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Milli yıldızın kritik maçta sahaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Racing Santander: Agirrezabala, Mantilla, Ramon, Belocian, Felipe, Prati, I Martin, A Martin, Canales, Vicente, Zabiri
Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe