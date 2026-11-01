Racing Santander-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de

Racing Santander-Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de yer alacağı mücadele öncesinde futbolseverler Racing Santander-Real Madrid maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte mücadelenin canlı yayın bilgileri.