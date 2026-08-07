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Rafa Silva ve Jhon Duran attı, Benfica yarım düzine gol yağdırdı

07.08.2026 10:33

Son Güncelleme: 07.08.2026 14:53

Selim Başeğmezer

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Benfica, Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hearts'ı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızlarının da yardımıyla farklı mağlup etti.

Rafa Silva ve Jhon Duran attı, Benfica yarım düzine gol yağdırdı
NTV

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Benfica ile Hearts karşı karşıya geldi.

 

Estadio da Luz'da oynanan müsabaka, Portekiz ekibinin 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rafa Silva ve Jhon Duran attı, Benfica yarım düzine gol yağdırdı 1
Resmi Kurum

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Rafa Silva, 23. dakikada Araujo, 42. dakikada penaltıdan Pavlidis, 59. dakikada Prestianni, 87. dakikada Jhon Duran ve 90+4. dakikada Shjelderup kaydetti. Hearts'ın sayısı ise 72. dakikada Renaud'dan geldi.

AVANTAJ BENFICA'DA 2
Resmi Kurum

AVANTAJ BENFICA'DA

Bu skorun ardından Benfica, İskoçya'daki rövanş öncesi önemli bir avantajı cebine koydu.

JHON DURAN SİFTAH YAPTI 3
Resmi Kurum

JHON DURAN SİFTAH YAPTI

Geride kalan sezonun yarısını Fenerbahçe'de, diğer yarısını ise Zenit'te geçiren Jhon Duran, yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmuştu.

 

Bir dönem adı Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı futbolcu, Al-Nassr'dan Benfica'ya kiralanmıştı.

 

65. dakikada Pavlidis'in yerine oyuna dahil olan Duran, 87. dakikada fileleri sarsarak yeni takımında siftah yaptı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 4
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev yapan Duran, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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