Rafa Silva ve Jhon Duran attı, Benfica yarım düzine gol yağdırdı

Geride kalan sezonun yarısını Fenerbahçe'de, diğer yarısını ise Zenit'te geçiren Jhon Duran, yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmuştu.

Bir dönem adı Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı futbolcu, Al-Nassr'dan Benfica'ya kiralanmıştı.

65. dakikada Pavlidis'in yerine oyuna dahil olan Duran, 87. dakikada fileleri sarsarak yeni takımında siftah yaptı.