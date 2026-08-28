Rafael Leao’da anlaşma tamam. Galatasaray’dan dev transfer
28.08.2026 22:43
Galatasaray’ın Milan forması giyen Rafael Leao’nun transferi için hem İtalyan kulübü hem de Portekizli yıldızla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Galatasaray, transfer döneminin ses getirecek hamlelerinden birine hazırlanıyor.
Sky Sport Almanya’nın özel haberine göre sarı-kırmızılılar, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao’nun transferi için anlaşmaya vardı.
Haberde Galatasaray ile Milan arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, sarı-kırmızılıların Leão ile de tüm şartlarda anlaşma sağladığı belirtildi. Transferin tamamlanması için yalnızca son ayrıntıların kaldığı kaydedildi.
Sky Sport’un haberine göre Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Milan’a 43 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Anlaşmada ayrıca 2 milyon euroluk bonus maddesi bulunuyor. Böylece transfer paketinin toplam büyüklüğünün 45 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.
Portekizli kanat oyuncusunun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalamasının planlandığı bildirildi.
Sky Sport, Leao’nun transfer işlemlerini tamamlamak üzere cumartesi günü İstanbul’a gelmesinin beklendiğini de aktardı. Sky Sport daha sonraki yayınında da transferi “45 milyon euro” başlığıyla duyurdu ve Leao’nun Galatasaray’a transfer olacağını bildirdi. Galatasaray’dan transferle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.