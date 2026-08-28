Rafael Leao’da anlaşma tamam. Galatasaray’dan dev transfer

Galatasaray, transfer döneminin ses getirecek hamlelerinden birine hazırlanıyor.

Sky Sport Almanya’nın özel haberine göre sarı-kırmızılılar, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao’nun transferi için anlaşmaya vardı.

Haberde Galatasaray ile Milan arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, sarı-kırmızılıların Leão ile de tüm şartlarda anlaşma sağladığı belirtildi. Transferin tamamlanması için yalnızca son ayrıntıların kaldığı kaydedildi.