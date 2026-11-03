Rakibi faul yaptı, kalbi durdu. Jesus de Miguel maç sonunda hayatını kaybetti
03.11.2026 12:12
Son Güncelleme: 03.11.2026 12:13
İspanya La Liga 2'nin 12. haftasında Tenerife ile Andorra'nın karşılaştığı maçta trajik bir olay yaşandı.
Tenerife ile Andorra, İspanya La Liga 2'nin 12. haftasında kozlarını paylaştı.
Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle devam ederken, 90+7. dakikada yaşanan pozisyon bir futbolcunun hayatının noktalanmasına neden oldu.
Hızlı hücuma çıkmak isteyen Tenerife'de Jesus de Miguel, rakip yarı sahaya koştuğu esnada kalesini terk eden Andorra kalecisi Jesus Owono'nun sert müdahalesiyle yerde kaldı.
Aldığı darbe sonrası hareketsiz şekilde yerde yatan Miguel için sahaya hemen sağlık görevlileri davet edildi.
Karşılaşmanın hakemi Manuel Angel Perez Hernandez, pozisyon sonrası tereddütsüz şekilde kırmızı kartını Owono'ya çıkardı.
HAYATINI KAYBETTİ
Müsabaka yarıda kalırken, Tenerife'den sabah saatlerinde üzücü açıklama yapıldı.
Kulübün bildirisinde, sakatlanan Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yapılan açıklamada "Boğazımızda bir yumruyla, bunun gerçek olduğuna inanamadan Jesus de Miguel Alameda'nın trajik vefatını duyuruyoruz." denildi.
Açıklamanın devamı şöyle:
Teselli edecek bir söz ve bu keder dolu hissi hafifletecek bir şey yok. Kederli ailesinin, tüm sevidklerinin ve Tenerife halkının yanındayız. Jesus de Miguel'in ailesi, kendilerine verilen destek için teşekkür ediyor ve bu korkunç durum sonrası mahremiyetlerine maksimum derecede saygı gösterilmesini rica ediyor."
JESUS DE MIGUEL KİMDİR?
Futbolculuk kariyerine Leganes'te başlayan Jesus de Miguel, 2015'te B Takımı'na yükseldi.
Daha sonra 2016 yazında Lugo Fuenla'ya transfer olan santrfor oyuncusu, 2017'nin temmuz ayında Inter de Madrid'e gitti.
Jesus de Miguel sırasıyla Fuenlabrada, Union Adarve, Navalcarnero, Unionistas, Castello ve Tenerife formalarını terletti.
30 yaşındaki futbolcu, 8 Temmuz 2025'te Castellon'dan Tenerife'ye 100 bin euro bedelle transfer olmuştu.