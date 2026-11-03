Rakibi faul yaptı, kalbi durdu. Jesus de Miguel maç sonunda hayatını kaybetti

Müsabaka yarıda kalırken, Tenerife'den sabah saatlerinde üzücü açıklama yapıldı.

Kulübün bildirisinde, sakatlanan Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada "Boğazımızda bir yumruyla, bunun gerçek olduğuna inanamadan Jesus de Miguel Alameda'nın trajik vefatını duyuruyoruz." denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

Teselli edecek bir söz ve bu keder dolu hissi hafifletecek bir şey yok. Kederli ailesinin, tüm sevidklerinin ve Tenerife halkının yanındayız. Jesus de Miguel'in ailesi, kendilerine verilen destek için teşekkür ediyor ve bu korkunç durum sonrası mahremiyetlerine maksimum derecede saygı gösterilmesini rica ediyor."