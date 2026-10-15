Rakibinin saçını çektiği için 4 maç ceza almıştı. "Bana tekme atıyorlar kart gören ben oluyorum"
15.10.2026 11:12
Son Güncelleme: 15.10.2026 11:14
Real Madrid'li yıldız Vinicius Junior aldığı 4 maç cezaya tepki gösterdi. Ceza aldığı maçlardan biri El Clasico'ya denk geliyor.
DERBİYİ KAÇIRACAK
La Liga'da oynanan Villareal maçında kırmızı kart gören Vinicius Junior'ın cezası açıklandı.
Real Madrid'li yıldız 4 maç sahalardan uzak kalacak. Bu maçlardan biri El Clasico'ya denk gelecek. Yıldız oyuncu, 25 Ekim’de oynanacak El Clasico’da forma giyemeyecek.
Piyasa değeri 130 milyon euro olan Brezilyalı yıldız gördüğü kartlara ve cezalara atıfta bulunarak şu açıklamayı yaptı:
"Savunmacılar istedikleri gibi bana tekme atabiliyor ama kartı yiyen ben oluyorum. Bence benim gibi, Lamine Yamal ve Julian Alvarez gibi fark yaratabilen oyuncuları korumamız gerekiyor."
NE OLMUŞTU?
LaLiga’da Villarreal’i 1-0 mağlup eden Real Madrid’de Vinicius, rakibi Nathan Saliba’nın saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.
VAR incelemesinin ardından Brezilyalı futbolcunun golü de iptal edildi.
MOURİNHO NE DEDİ?
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Neden Real Madrid gibi İspanyol bir takım için önemli bir maçtan iki saat önce bunu yapıyorlar?" diyerek kararın zamanlamasını sorgulamış ve tepki göstermişti.