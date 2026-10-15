Rakibinin saçını çektiği için 4 maç ceza almıştı. "Bana tekme atıyorlar kart gören ben oluyorum"

Piyasa değeri 130 milyon euro olan Brezilyalı yıldız gördüğü kartlara ve cezalara atıfta bulunarak şu açıklamayı yaptı:



"Savunmacılar istedikleri gibi bana tekme atabiliyor ama kartı yiyen ben oluyorum. Bence benim gibi, Lamine Yamal ve Julian Alvarez gibi fark yaratabilen oyuncuları korumamız gerekiyor."