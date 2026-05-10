Rakiplerde toplam 8 farklı başkan görev yaptı, Galatasaray'da istikrar sürdü. Yeniden tek aday

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçildiği 2022'den bu yana Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 8 farklı başkan görev yaptı.

Başkan Özbek, Haziran 2022'deki seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirildi. Özbek, ikinci döneminde 4 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Yönetim, teknik ekip ve kadro istikrarıyla bu süreçte başarılı sportif sonuçlar alan Galatasaray'ın rakipleri ise teknik kadroların yanı sıra yönetimlerde de istikrar sağlayamadı.

Haziran 2022'den bu yana Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve halen görevde olan Serdal Adalı, Trabzonspor'da ise Ahmet Ağaoğlu ile mevcut başkan Ertuğrul Doğan görev yaptı. Bu süreçte sürekli şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de Ali Koç ve Saadettin Saran başkanlık görevini yürüttü.