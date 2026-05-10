Rakiplerde toplam 8 farklı başkan görev yaptı, Galatasaray'da istikrar sürdü. Yeniden tek aday
10.05.2026 11:40
Galatasaray, 2025-2026 sezonu Süper Lig şampiyonu oldu. Bu başarının arkasındaki en önemli faktör istikrar olarak öne çıktı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı.
Süper Lig'de 33. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Soner Dikmen'in golleriyle iki kez geri düştüğü müsabakayı Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 kazanan Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
EN İSTİKRARLI VE GOLCÜ İSİM
Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte yerli oyuncuların performansı takımın başarısına büyük katkı sağladı.
Abdülkerim Bardakcı, en fazla süre alan oyuncu oldu.
Bu sezon 31 Süper Lig, 11 Şampiyonlar Ligi ve ikişer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa müsabakasında görev alan Abdülkerim ön plana çıktı.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'daki en golcü yerli oyuncu olarak kayıtlara geçti. 48 maçta 12 kez ağları sarsan Barış Alper, bu sezon sarı-kırmızılı takımdaki en golcü yerli oyuncu olmayı başardı.
UĞURCAN ÇAKIR'IN KATKISI
Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, kalede gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de başarılı olmasını sağladı.
Sezon başında Trabzonspor'dan 33 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Uğurcan, Galatasaray'da 24 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçına çıktı.
Uğurcan, ligde çıktığı 26 maçta 8 kez rakiplerine gol izni vermezken, 19 kez topu ağlarından çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca Günay Güvenç ve Uğurcan Çakır'ın kaledeki performansları sayesinde ligin en az gol yiyen ekibi olmayı başardı. Toplam 31 maçta kalesinde 23 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig'de takımına büyük katkı veren milli file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla da Galatasaray'ın son 16 turuna kalmasını sağladı.
Özellikle İtalya devi Juventus ile oynanan son 16 play-off turu maçlarında gösterdiği performansla beğenileri toplayan milli file bekçisi, "Devler Ligi"nde çıktığı 12 maçta 20 gol yerken, 3 kez de kalesini gole kapadı.
YÖNETİM İSTİKRARINI KORUDU
Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçildiği 2022'den bu yana Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 8 farklı başkan görev yaptı.
Başkan Özbek, Haziran 2022'deki seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirildi. Özbek, ikinci döneminde 4 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Yönetim, teknik ekip ve kadro istikrarıyla bu süreçte başarılı sportif sonuçlar alan Galatasaray'ın rakipleri ise teknik kadroların yanı sıra yönetimlerde de istikrar sağlayamadı.
Haziran 2022'den bu yana Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve halen görevde olan Serdal Adalı, Trabzonspor'da ise Ahmet Ağaoğlu ile mevcut başkan Ertuğrul Doğan görev yaptı. Bu süreçte sürekli şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de Ali Koç ve Saadettin Saran başkanlık görevini yürüttü.