Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, son resmi maçına çıkmasının üzerinden 11 yıl geçmesinin ardından profesyonel futbola dönüş yaparak İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna'ya katıldı. Ravenna ise bugün Forli karşı karşıya gelecek. Ronaldinho'nun ise bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Futbolseverler ise Ravenna-Forli maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.