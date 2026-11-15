Ravenna-Forli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ronaldinho 11 yıl sonra sahalara dönüyor
15.11.2026 12:52
Dünya futbol tarihinin en özel yetenekleri arasında gösterilen ve büyüleyici çalımlarıyla futbolseverlerin kalbinde taht kuran Brezilyalı efsane Ronaldinho, sahalara geri dönüyor.
Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, son resmi maçına çıkmasının üzerinden 11 yıl geçmesinin ardından profesyonel futbola dönüş yaparak İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna'ya katıldı. Ravenna ise bugün Forli karşı karşıya gelecek. Ronaldinho'nun ise bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Futbolseverler ise Ravenna-Forli maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.
RAVENNA-FORLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya Serie C B Grubu'nun 14. haftasında oynanacak Ravenna-Forli derbi maçı 15 Kasım Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.
Stadio Bruno Benelli'de oynanacak mücadele İtalyan kanalları Sky Sport Calcio ve NOW'dan canlı olarak yayınlayacak.
KARŞILAŞMALARDA OYNAYACAK
Barcelona ve Milan'ın eski yıldızı Ronaldinho, haziran ayında sözleşme imzaladığı İtalya üçüncü lig kulübünden aynı zamanda hisse de satın aldı.
Ronaldinho, perşembe günü Marina di Ravenna plajında düzenlenen takım tanıtım töreninde binlerce taraftarın karşısına çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın lisansının resmi olarak çıkarılacağı ve Serie C maçlarında forma giyebileceği belirtildi.
HEDEFİ 300. GOLÜNÜ ATMAK
Ravenna formasıyla ilk maçına Forli karşısında çıkması beklenen 46 yaşındaki yıldız ismin, kaç karşılaşmada görev alacağı belirsizliğini koruyor. Ronaldinho kariyerindeki 300. golünü atmayı hedefliyor.
Bu kilometre taşına ulaşma ihtimali sorulduğunda Ronaldinho, "Eğer bu gerçekleşirse her şey daha da güzel olur" ifadelerini kullandı.
"BEN BURAYA YARDIM ETMEYE GELDİM"
Süre alıp almayacağıyla ilgili de konuşan yıldız isim, "Bilmiyorum, bu başkana ve teknik direktöre bağlı. Buraya aramızdaki dostluk nedeniyle geldim. Takımın başarılı olmasını bekleyeceğiz. Ben buraya yardım etmeye geldim" dedi.
Ravenna Başkanı Ignazio Cipriani ise en büyük hayalinin, Ronaldinho'nun kariyerindeki son golü kendi kulübünün formasıyla atması olduğunu dile getirdi.
EN SON 2015 YILINDA FORMA GİYDİ
Profesyonel olarak son kez 2015 yılında Fluminense forması giyen Ronaldinho, 2018'de futbolu bıraktığını resmen açıklamıştı. 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya kadrosunun bir parçası olan ve 2005 Ballon d'Or ödülünü kazanan efsane oyuncu, kariyerinde Barcelona ile Şampiyonlar Ligi, Milan ile ise Serie A şampiyonlukları yaşadı.
Geçen sezon Serie C B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Ravenna, en son 2007-08 sezonunda mücadele ettiği Serie B'ye geri dönmeyi hedefliyor.