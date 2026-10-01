Real Madrid, Barcelona'nın kupalarını istiyor. Dünya futbolu kaynıyor, 50 bin sayfalık dosya

Barcelona'nın açıklaması şöyle:

"UEFA, FC Barcelona aleyhine herhangi bir yeni soruşturma başlatmadı. Soruşturma 2023 yılında, o zamandan beri uygun gördükleri işlemleri gerçekleştiren iki müfettişin atanmasıyla başlatılmıştı. Kulüp her zaman tüm taleplerine uymuştur. Bu soruşturmalar hiçbir zaman kapatılmadığı için yeniden açılmamıştır.

UEFA açıklamasında Real Madrid tarafından sunulan belgelerin alındığı teyit edilmiş ve soruşturmacıların bu belgeleri mevcut soruşturma çerçevesinde değerlendireceği belirtilmiştir. Aynı metinde, iki kez açıkça "devam eden" bir soruşturma ve incelemeden bahsedilmiştir. Bu nedenle, herhangi bir sürecin başlatılması, yeniden başlatılması veya aktif hale getirilmesi duyurulmamış, ayrıca sunulan belgelerin içeriği veya değeri hakkında herhangi bir değerlendirme de içermemiştir.

Bu belgelerle ilgili olarak hangi eylemin uygun olduğuna karar vermek soruşturmacılara kalmıştır. Bugüne kadar FC Barcelona'ya herhangi bir yeni talepte bulunmadılar ve Real Madrid'in şikayetini kulübe iletmediler. Eğer bunu yaparlarsa, kulüp şimdiye kadar yaptığı gibi buna göre yanıt verecektir.

Bu konuyu düzenleyen ilgili mevzuata uygun olarak, bu işlemler İspanya'da halen görülmekte olan ceza davasının sonucuna bağlıdır ve öyle olmaya devam edecektir.

Soruşturma başladığından beri FC Barcelona, herhangi bir itiraz olmaksızın UEFA lisansını almaya ve UEFA müsabakalarına katılmaya devam etti.

Bilgilerin doğruluğunu kolaylaştırmak amacıyla, UEFA'nın açıklamasının orijinal metninin tamamını aşağıda sunuyoruz:

'UEFA, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Teknik Hakemler Komitesi eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'yı ilgilendiren olayla ilgili olarak FC Barcelona hakkında devam eden soruşturmaya ilişkin olarak Real Madrid CF'den önemli miktarda belge aldığını teyit eder (bu olay "Negreira olayı" olarak anılmaktadır).

UEFA Etik ve Disiplin Denetleme Kurulu da bu son belgeleri aldı ve devam eden incelemelerinin bir parçası olarak değerlendirecek.'

FC Barcelona, yetkili mercilerle tam iş birliğini yineleyerek, bu prosedürün raporlanmasında titizlik ve doğruluk çağrısında bulunur."