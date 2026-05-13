Real Madrid cephesinden itiraf. "Kavga etmedikleri tek bir yıl bile geçmedi"

Perez Şampiyonluğunu ilan eden ezeli rakibi Barcelona hakkında sert yorumlarda bulundu.

Perez, “Bu sezon La Liga’da bizden 18 puan çalındı. Kulüp televizyonunda tüm olayları gösteren bir video yaptık. UEFA’ya bir dosya sunacağız ki bu davaya SON versinler. Negreira davası, bir spor yolsuzluğu skandalı, hâlâ yankı uyandırmaya devam ediyor. O dönemin hakemlerinden bazıları hâlâ maç yönetiyor." dedi.

Barcelona ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla beyanları ve suçlamaları titizlikle incelediklerini belirterek atılacak adımları değerlendirdiklerini belirtti.