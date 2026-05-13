Real Madrid cephesinden itiraf. "Kavga etmedikleri tek bir yıl bile geçmedi"
13.05.2026 09:06
Real Madrid başkanı Florentino Perez seçime gideceğini açıkladı. Perez bir futbolcunun hastanelik olduğu kavga olayı hakkında da konuştu.
"KULÜBÜN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR"
Real Madrid başkanı Florentino Perez seçime gideceğini duyurdu. Yeniden aday olduğunu belirten 79 yaşındaki Perez kulübün içinde de Köstebeklerin olduğunu belirtirken Barcelona'yı eski yolsuzlukluk davalarının etkilerinin devam ettiğini söyledi.
Perez, “Konuşmaya istifa etmeyeceğimi söyleyerek başladığım için üzgünüm eğer biri aday olmak istiyorsa, olsun. Ama gölgelerde hareket etmeyin. Seçim kurulundan, mevcut yönetim kurulunun yeniden aday olacağı seçim sürecini başlatmasını istedim. Seçimlerde adayım çünkü bazı gruplar kulübün kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.” dedi.
KANSER İDDİASI
Kanser olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Perez, “Bazı insanlar kanser olduğumu söyledi. Ben hala Real Madrid'in ve şirketimin başkanıyım. Bu söylentinin neden çıktığını bilmiyorum. Eğer bana kanser olduğumu söyleselerdi, bana bakmaları için bir onkoloji merkezine gitmem gerekirdi. Bir onkoloji merkezine gitseydim ve beni görselerdi, bunun her yerde çıkmayacağını mı sanıyorsunuz? Bu doğru değil.” ifadelerini kullandı.
"İLK KEZ OLMUYOR"
Perez, Valverde ile Tchouameni arasındaki kavgaya ilişkin soruyada yanıt verdi.
Perez, "İki oyuncunun tartışması ilk kez olmuyor. Bunu kötü buluyorum ama basına sızmasıda kötü. 26 yıldır buradayım ve iki oyuncunun, hatta dört oyuncunun, kavga etmediği tek bir yıl bile geçmedi. Ama bunlar kulüp dışına çıkmamalı." yanıtını verdi.
Perez Şampiyonluğunu ilan eden ezeli rakibi Barcelona hakkında sert yorumlarda bulundu.
Perez, “Bu sezon La Liga’da bizden 18 puan çalındı. Kulüp televizyonunda tüm olayları gösteren bir video yaptık. UEFA’ya bir dosya sunacağız ki bu davaya SON versinler. Negreira davası, bir spor yolsuzluğu skandalı, hâlâ yankı uyandırmaya devam ediyor. O dönemin hakemlerinden bazıları hâlâ maç yönetiyor." dedi.
Barcelona ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla beyanları ve suçlamaları titizlikle incelediklerini belirterek atılacak adımları değerlendirdiklerini belirtti.
Perez sözlerini şöyle sürdürdü:
“Real Madrid, dünya tarihindeki en çok kupaya sahip kulüp. Forbes'a göre en değerli kulüp. En değerli marka. Transfermarkt'a göre en yüksek puanlı kadroya sahibiz. Her şeye sahibiz. Neden bazı medya organları bizi eleştiriyor?” Her maçta 10-0 kazanmamızı mı istiyorlar? Bu yüzden mi eleştiriyorlar?.Öyleyse hallederiz, merak etmeyin. Futbol tarihinde en çok kupa kazanan başkan benim, unutmayın.”
Jose Mourinho'nun geleceği iddia edilen Real Madrid'in antrenör koltuğu hakkında Florentıno Perez yorum yapmadı.