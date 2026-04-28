Real Madrid derken bambaşka bir kulüp devrede. Dünya devi Osimhen için Türkiye'ye geldi
28.04.2026 11:34
Son Güncelleme: 28.04.2026 16:35
Batuhan Durmuş
Victor Osimhen için Türkiye'ye gelen Premier Lig devi, yıldız golcünün transferi için sezon sonunu beklemeye geçti.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı kırmızılı ekipten üç ismi izlemeye gelen Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta nabız yokladı.
Premier Lig devi futbolcular için lig biter bitmez resmi adımları atacak.
Derbide bol bol not alan ve temaslarda bulunan Berta, Victor Osimhen'i ilk hedef olarak belirledi.
Arsenal, sarı kırmızılı takımın iki futbolcusunu daha transfer listesine eklediği öğrenildi.
Berta'nın radarındaki isimlerin Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz olduğu iddia edildi.
Arsenal bu isimler için ligin bitiminde harekete geçecek ve resmiyet kazandırmak için teklif yapacak.
100 MİLYON BEKLENTİSİ
Real Madrid, gelecek sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Mbappe'nin doğal pozisyonuna geçmesinin sağlanması için net bir 9 numara transferi yapılacağı ve bu ismin Galatasaray'ın yıldızı Osimhen olduğu kaydedildi.
Real Madrid'in Osimhen için Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve sarı-kırmızılıların kapıyı 100 milyon euro'dan açtığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu, 20 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen, Galatasaray'a 75 milyon euroya transfer olmuştu.