Real Madrid karıştı, dünya yıldızları kavga etti. Hastaneye götürülen isim "Doğru" diyerek açıkladı

Takım arkadaşım kesinlikle bana vurmadı ve ben de ona vurmadım. Sizin için kavga ettiğimizi veya kasıtlı olduğunu düşünmek daha kolay olabilir ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Duruma karşı öfkemin, sezon sonuna yaklaşırken bazı arkadaşlarımızın son güçleriyle sahada mücadele etmeye çalıştığını görmekten kaynaklanan hayal kırıklığımın, bir arkadaşla tartışma sınırına ulaşmama neden olduğunu hissediyorum. Özür dilerim. Kalpten özür dilerim çünkü durumdan ve yaşadığımız andan dolayı üzgünüm. Madrid hayatımın en önemli şeylerinden biri ve ona kayıtsız kalamam. Sonuç, bir olayın yanlış anlaşılması ve imajıma zarar vermesiyle sonuçlanan bir dizi birikmiş durum. Sahada yaşadığımız sürtüşmeler dışarıda yokmuş gibi görünse de eğer gerekirse stadyumda savunacak ilk kişi ben olacağım.