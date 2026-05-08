Real Madrid karıştı, dünya yıldızları kavga etti. Hastaneye götürülen isim "Doğru" diyerek açıkladı
08.05.2026 12:31
Dünya devi Real Madrid'de tarihi kavganın ardından yaralanan Federico Valverde'den açıklama geldi.
İspanya La Liga'da lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde kalan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Real Madrid'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor.
İŞLER BÜYÜDÜ
Dev kulüpte Kylian Mbappe krizinin ardından takım içinde çıkan kavgayla işler daha da büyüdü.
İspanyol ekibinin dün gerçekleştirilen antrenmanının ardından Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni, soyunma odasında kavga etti.
"KAFASINDA KANAMA OLUŞTU"
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Valverde aldığı darbe sonrası yere düştü ve kafasında yaşadığı kanama nedeniyle hastaneye götürüldü.
DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI
Real Madrid, iki futbol için disiplin soruşturması başlattığını açıkladı. İspanyol devinin açıklamasında yer alan ifadeler:
"Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçları hakkında zamanı geldiğinde bilgi verecektir."
Yaşanan tartışma sonrası kafasından yaralanan Federico Valverde, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı ve olayın perde arkasını anlattı.
İşte Uruguaylı futbolcunun kullandığı ifadeler:
“HER ŞEYİN BÜYÜTÜLMESİ KAÇINILMAZ”
"Dün, bir antrenmanda gerçekleşen bir pozisyon sonucu bir arkadaşım ile bir kaza yaşadım. Yarışmanın yorgunluğu ve hayal kırıklığı, her şeyi büyütüyor. Normal bir soyunma odasında bu tür şeyler olabilir ve genellikle kendimiz arasında çözülür, dışarıya yansımaz. Ancak burada birileri, olayı hızla yaymaya çalışıyor. Real Madrid her zaman dikkat odağı olduğu için kupasız geçen bir sezonda her şeyin büyütülmesi kaçınılmaz oluyor.
"KAFAMDA KESİK OLUŞTU"
Bugün tekrar bir anlaşmazlık yaşadık. Tartışma sırasında yanlışlıkla bir masaya çarptım ve alnımda küçük bir kesik oluştu. Bu yüzden hastaneye gittim ve rutin bir kontrol gerçekleşti.
"KALPTEN ÖZÜR DİLERİM"
Takım arkadaşım kesinlikle bana vurmadı ve ben de ona vurmadım. Sizin için kavga ettiğimizi veya kasıtlı olduğunu düşünmek daha kolay olabilir ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Duruma karşı öfkemin, sezon sonuna yaklaşırken bazı arkadaşlarımızın son güçleriyle sahada mücadele etmeye çalıştığını görmekten kaynaklanan hayal kırıklığımın, bir arkadaşla tartışma sınırına ulaşmama neden olduğunu hissediyorum. Özür dilerim. Kalpten özür dilerim çünkü durumdan ve yaşadığımız andan dolayı üzgünüm. Madrid hayatımın en önemli şeylerinden biri ve ona kayıtsız kalamam. Sonuç, bir olayın yanlış anlaşılması ve imajıma zarar vermesiyle sonuçlanan bir dizi birikmiş durum. Sahada yaşadığımız sürtüşmeler dışarıda yokmuş gibi görünse de eğer gerekirse stadyumda savunacak ilk kişi ben olacağım.
"HER KARARDA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIM"
Sezon sonuna kadar açıklama yapmayı planlamamıştım. Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Öfke ve kırgınlığımı içimde tuttum. Bir yılı daha boşa harcadık ve sosyal medyada paylaşım yapmak için hazır değildim. Çünkü yüzümü göstereceğim tek yer sahaydı ve bunu yaptım. Beni en çok üzen şey, bir sonraki maça tıbbi kararlar yüzünden çıkamayacak olmam. Her zaman sonuna kadar mücadele ettim ve sonuçları ile yüzleştim. Bunu yapamamak beni daha çok üzüyor. Kulüp ve arkadaşlarım için gerekli olan her kararda iş birliğine hazırım."