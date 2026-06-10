Real Madrid PSG'den, Fenerbahçe Real Madrid'den istiyor. İki farklı dünya yıldızı için trafik
10.06.2026 14:25
Son Güncelleme: 10.06.2026 14:35
Fenerbahçe'de yeni başkan Aziz Yıldırım'ın hedefindeki dünya yıldızı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de seçimi rekor oyla kazanan ve 8 yıl sonra yeniden başkan olan Aziz Yıldırım, çalışmalarına başladı.
Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferleriyle golcü problemini çözmek isteyen Yıldırım'ın hedefindeki dünya yıldızı da ortaya çıktı.
HEDEFTE BRAHIM DIAZ VAR
TRT Spor'un haberine göre Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
Haberin devamında futbol komitesinin kısa süre içinde oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
REAL SATMAK İSTİYOR
İspanyol ekibinin sözleşmesinin son sezonuna girecek olan Faslı yıldıza gelen teklifleri değerlendirmek istediği aktarıldı.
MOURINHO DEMBELE'Yİ İSTEDİ
Öte yandan Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'de forma giyen Ousmane Dembele ile ilgilendiği yazıldı.
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun son Ballon d'Or sahibi Fransız futbolcunun transferini Florentino Perez'den talep ettiği ifade edildi.
Bu nedenle Brahim Diaz’ın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin elinin güçleneceği vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezon Real Madrid formasıyla 42 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.