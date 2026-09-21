Real Madrid taraftarından Mourinho'ya Arda Güler öfkesi. "Bunun adı korkaklık"
21.09.2026 14:22
Real Madrid'de, Atletico yenilgisi sonrası eleştiri okları teknik direktör Mourinho'ya çevrildi.
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelmişti. Metropolitano'da oynanan müsabaka, Atletico Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Real Madrid'de Huijsen, 50. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
Arda oyunda kaldığı sürede 18 isabetli pas atarken, ilk yarıda iki takım adına da tek isabetli şutu çeken isimdi.
Onunla birlikte oyundan alınan Vinicius Junior ise etkisiz futbolu ile büyük hayal kırıklığına neden olan isimlerin başında geliyordu.
Marca yazarı Huan Garcia Ochoa da Arda'nın oyundan alınmasının yeni bir krizi tetikleyebileceğini iddia etti.
Ochoa, "Jose Mourinho'nun Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından Mourinho'nun Arda Güler'i oyundan alma kararı, Türk oyuncunun yüksek baskılı durumlarda "feda edilen ilk oyuncu" olma rolünü yeniden tartışmaya açtı" diye yazdı.
Jose Mourinho, Atletico Madrid'e 2-1 kaybedilen olaylı derbinin ardından hakem yönetimine adeta ateş püskürmüştü.
Basın toplantısına Real Madrid'in kırmızı kart beklediği iki pozisyonun fotoğrafı ile gelen Portekizli teknik adam doğrudan hakem Ortiz Arias ve VAR'daki Daniel Jesus Trujillo'yu hedef alan sözleri ile dikkat çekmişti.
Real Madridli taraftarlar ise Mourinho'nun sözlerine itibar etmediler ve mazeret olarak nitelediler. Ayrıca Arda'nın oyundan alma kararı da korkaklık şeklinde yorumlandı.