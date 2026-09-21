Real Madrid taraftarından Mourinho'ya Arda Güler öfkesi. "Bunun adı korkaklık"

Jose Mourinho, Atletico Madrid'e 2-1 kaybedilen olaylı derbinin ardından hakem yönetimine adeta ateş püskürmüştü.

Basın toplantısına Real Madrid'in kırmızı kart beklediği iki pozisyonun fotoğrafı ile gelen Portekizli teknik adam doğrudan hakem Ortiz Arias ve VAR'daki Daniel Jesus Trujillo'yu hedef alan sözleri ile dikkat çekmişti.

Real Madridli taraftarlar ise Mourinho'nun sözlerine itibar etmediler ve mazeret olarak nitelediler. Ayrıca Arda'nın oyundan alma kararı da korkaklık şeklinde yorumlandı.