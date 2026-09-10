Real Madrid'de Arda Güler için karar verildi. Sözleşme ve imza şartları belli oldu
10.09.2026 16:23
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in geleceği için kararını verdi ve tüm şartlar duyuruldu.
İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de transfer döneminin sona ermesiyle birlikte hareketli günler yaşanıyor.
Son dönemde performansıyla adından söz ettiren ve büyük beğeni toplayan milli futbolcu Arda Güler için ise dikkat çeken bir haber yazıldı.
AS'ın aktardığı bilgiye göre Real Madrid, Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Haberin devamında Arda Güler ile 2031'e kadar yeni kontrat imzalanacağı aktarıldı.
Yeni mukaveleyle birlikte Arda Güler'in maaşının artırılacağı ve sözleşme şartlarının takım içindeki rolüne göre düzenleneceği kaydedildi.
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.