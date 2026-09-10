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Real Madrid'de Arda Güler için karar verildi. Sözleşme ve imza şartları belli oldu

10.09.2026 16:23

Selim Başeğmezer

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Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in geleceği için kararını verdi ve tüm şartlar duyuruldu.

Real Madrid'de Arda Güler için karar verildi. Sözleşme ve imza şartları belli oldu
Reuters

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de transfer döneminin sona ermesiyle birlikte hareketli günler yaşanıyor.

 

Son dönemde performansıyla adından söz ettiren ve büyük beğeni toplayan milli futbolcu Arda Güler için ise dikkat çeken bir haber yazıldı.

Real Madrid'de Arda Güler için karar verildi. Sözleşme ve imza şartları belli oldu 1
Anadolu Ajansı

AS'ın aktardığı bilgiye göre Real Madrid, Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

 

Haberin devamında Arda Güler ile 2031'e kadar yeni kontrat imzalanacağı aktarıldı.

Real Madrid'de Arda Güler için karar verildi. Sözleşme ve imza şartları belli oldu 2
Resmi Kurum

Yeni mukaveleyle birlikte Arda Güler'in maaşının artırılacağı ve sözleşme şartlarının takım içindeki rolüne göre düzenleneceği kaydedildi.

Real Madrid'de Arda Güler için karar verildi. Sözleşme ve imza şartları belli oldu 3
Resmi Kurum

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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