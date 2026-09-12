Real Madrid'de Arda Güler isyanı. Jose Mourinho'ya büyük tepki
12.09.2026 22:12
Son Güncelleme: 12.09.2026 22:13
Rayo Vallecano maçında yedek soyunan Arda Güler için verilen bu karar sonrası taraftarların tepkisi rakamlara yansıdı.
Real Madrid'in Rayo Vallecano maçı için açıklanan ilk 11'i İspanya'da olay oldu. Başta Marca ve AS olmak üzere öne çıkan medya kuruluşları, muhtemel 11'inde Arda Güler'e yer vermişti.
Ancak teknik direktör Jose Mourinho herkesi yanıltarak ilk 11'de Arda'nın yerine Diomande'ye yer verdi. Bu sezon ilk kez bu futbolcuyu ilk 11'e koyan Mourinho'nın bu hamlesi taraftar nezdinde karşılık bulmadı.
Marca'nın ilk 11 açıklanır açıklanmaz açtığı ankete katılanların sayısı 7 bine yaklaşırken bunların yüzde 67'lik bölümü "Arda'yı dışarda bırakamaz, takımı oynatan o." seçeneğini tercih etti.
Mourinho'nun kararını destekleyenlerin oranı yüzde 23 olurken, diğer kullanıcılar ise daha fazla değişiklik olabileceği seçeneğini kullandı.
"MOURINHO, ARDA'YI KAÇIRACAK"
Haberle ilgili yorumlarda da milli futbolcuya destek verildi.
Bir Real Madrid taraftarının, "Daha önce de söyledim. Mourinho diğer yıldızlara diş geçiremiyor ve sessiz olduğu Arda'nın üstüne oynuyor. Yeni sözleşme için anlaşsa da korkarım ki Arda, Mourinho yüzünden Real Madrid'den ayrılacak." şeklindeki yorumu da dikkat çekti.
"DAHA KÖTÜ NE OLABİLİR?"
Bir başka taraftarın "Arda oynamıyor. Daha kötü ne olabilir ki!" şeklindeki sözleri de büyük destek gördü.