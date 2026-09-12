Real Madrid'de Arda Güler isyanı. Jose Mourinho'ya büyük tepki

Real Madrid'in Rayo Vallecano maçı için açıklanan ilk 11'i İspanya'da olay oldu. Başta Marca ve AS olmak üzere öne çıkan medya kuruluşları, muhtemel 11'inde Arda Güler'e yer vermişti.

Ancak teknik direktör Jose Mourinho herkesi yanıltarak ilk 11'de Arda'nın yerine Diomande'ye yer verdi. Bu sezon ilk kez bu futbolcuyu ilk 11'e koyan Mourinho'nın bu hamlesi taraftar nezdinde karşılık bulmadı.