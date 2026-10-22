Real Madrid'de Arda Güler şov devam ediyor
22.10.2026 01:03
Son Güncelleme: 22.10.2026 01:19
Los Galacticos, RB Leipzig'i 4-1 yenerken El Clasico öncesi de moral depoladı. Maçı 1 golle tamamlayan Arda oyundan çıkarken Bernabeu'da ayakta alkışlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta penceresi bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. Salı takvimine göre gol sayısı azalsa da dikkat çekici sonuçlar vardı. Bunların başında da Arda Gülerli Real Madrid'in RB Leipzig karşısındaki futbol ve gol şovuydu.
REAL MADRİD İÇ SAHADA 7'DE 7 YAPTI
El Clasico öncesi RB Leipzig karşısına çıkan Real Madrid ilk yarıda golü bulmakta zorlansa da futbol olaral sezonun en iyi performansına imza attı. Perdeyi Bernardo Silva ile açan, Arda ile 2 farkı bulan Real Madrid'de Mbappe ve Diomande de gollerini attılar. Arda 78'de yerini Brahim Diaz'a bırakırken ayakta alkışlandı. Bu sonuçla evinde tüm kulvarlarda 7'de 7 yapan Real Madrid, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 45 maçta da gol attı. Real bu sonuçla 3'te 3 yaparak namağlup 5 takım arasındaki yerini korudu.
INTER KÖTÜ GİDİŞE TEK GOLLE "DUR" DEDİ
Hakan Çalhanoğlu'nun 59 dakikada forma giydiği maçta Inter, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı. İtalyan ekibi 68'de Bastoni'nin ikinci sarı karttan atılmasına rağmen 77. dakikada Carlos Augusto'nun golüyle 3 puanı aldı ve rakibine ilk yenilgisini tattırdı.
Inter 4. haftada 3 Kasım'da Feyenoord'a konuk olacak. Shakhtar da aynı gün İngiltere'de Sporting ile karşılaşacak.
BAYERN MÜNİH, ARSENAL'LE 2-2 BERABERE KALDI
İki iddialı takımın Allianz Arena'daki mücadelesinde Bayern Münih ile Arsenal 2-2 berabere kaldı. İlk yarısı Arsenal'den Eze (25), Münih'ten Davies'in (35) golleri ile 1-1 biten maçın ikinci yarısında ev sahibi Kane'in 61'deki penaltısıyla 2-1 öne geçti. Arsenal 82'de Rice ile buna cevap verdi ve maç 2-2 bitti. Bayern 3 maçta 2. beraberliğini alırken 5 puana yükseldi. Arsenal ise 7 puan yaptı. Bayern 3 Kasım'da Atletico Madrid deplasmanına çıkacak. Arsenal ise 4 Kasım'da Slavia Prag'a konuk olacak.
ASTON VİLLA RAKİP TANIMIYOR
Fenerbahçe karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetin ardından Aston Villa, Viking'i de 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı.
İngiliz ekibinin 4. maçı Kasım'da Barcelona deplasmanında. Viking ise aynı gün Sabah'ı konuk edecek.
Diğer sonuçlar: Real Betis-Feyenoord: 1-0, Sporting-LASK: 2-3, Club Brugge-Lens: 3-0.