Real Madrid'de Arda Güler şov devam ediyor

El Clasico öncesi RB Leipzig karşısına çıkan Real Madrid ilk yarıda golü bulmakta zorlansa da futbol olaral sezonun en iyi performansına imza attı. Perdeyi Bernardo Silva ile açan, Arda ile 2 farkı bulan Real Madrid'de Mbappe ve Diomande de gollerini attılar. Arda 78'de yerini Brahim Diaz'a bırakırken ayakta alkışlandı. Bu sonuçla evinde tüm kulvarlarda 7'de 7 yapan Real Madrid, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 45 maçta da gol attı. Real bu sonuçla 3'te 3 yaparak namağlup 5 takım arasındaki yerini korudu.