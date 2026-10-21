Real Madrid'de Arda Güler'den başkası yalan. "Mourinho işe yaramadığını anladı"
21.10.2026 09:42
Son Güncelleme: 21.10.2026 10:08
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için övgü dolu sözler kullanılırken, Jose Mourinho'nun oyun sistemine ilişkin de dikkat çeken yorumlar yapıldı.
İspanya La Liga devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bu akşam Leipzig ile kozlarını paylaşacak.
Santiago Bernabeu'da oynanacak olan ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesi İspanyol temsilcisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid için İspanyol gazeteci Tomas Gonzalez, çarpıcı yorumlar yaptı.
"İKİ İSİM İŞE YARAMADI, ARDA GÜLER'İN YERİ BELLİ"
Güler'in ilk 11'de oynaması gerektiğini savunan Gonzalez, "Arda Güler veya Bernardo Silva, takımı yönetmeli. Bernardo Silva daha tecrübeli görünse de her zaman 90 dakikayı çıkaramayabilir. Arda Güler, ilk 11'deki yerini alacak. Bu görülebilecek bir şey." dedi.
Mourinho'nun Tchouameni ve Valverde orta sahasından vazgeçeceğini söyleyen Gonzalez, "Mourinho tecrübeli oyuncuları ilk etapta korudu ancak iki ismin işe yaramadığını fark etti. Arda Güler ve Bernardo Silva ikilisi birlikte oynayacak. Bu, daha önce işe yaramıştı." sözlerini sarf etti.
SEVILLA MAÇINA DAMGA VURMUŞTU
Genç yıldız, Real Madrid'in ligde Sevilla ile oynadığı maçta sahaya ilk 11'de çıkmıştı.
Güler, takımının sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçın 30. dakikasında jeneriklik bir gole imza atmıştı.
Sol kanattan gelişen atakta Diomande'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler, gelişine yaptığı tek vuruşla kaleciyi avlamış ve takımının ilk golünü kaydetmişti.
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sahaya çıktığı 10 maçta 2 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
ARDA GÜLER'İN KARİYERİ
Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019'un şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin alt yaş kategorilerinde bir süre top koşturan Güler, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler, 2023'ün yaz transfer döneminde 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza attı.
Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 51 maçta 9 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.