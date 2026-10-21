Real Madrid'de Arda Güler'den başkası yalan. "Mourinho işe yaramadığını anladı"

Güler'in ilk 11'de oynaması gerektiğini savunan Gonzalez, "Arda Güler veya Bernardo Silva, takımı yönetmeli. Bernardo Silva daha tecrübeli görünse de her zaman 90 dakikayı çıkaramayabilir. Arda Güler, ilk 11'deki yerini alacak. Bu görülebilecek bir şey." dedi.

Mourinho'nun Tchouameni ve Valverde orta sahasından vazgeçeceğini söyleyen Gonzalez, "Mourinho tecrübeli oyuncuları ilk etapta korudu ancak iki ismin işe yaramadığını fark etti. Arda Güler ve Bernardo Silva ikilisi birlikte oynayacak. Bu, daha önce işe yaramıştı." sözlerini sarf etti.