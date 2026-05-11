Real Madrid'de büyük ters köşe ve geri sayım. Arda Güler'in yeni hocası
11.05.2026 09:14
La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik direktörlük görevi için geri sayıma geçildi.
İspanya La Liga'nın 35. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona'ya konuk olan Real Madrid, rakibine 2-0 mağlup oldu.
Bu skorla birlikte Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve büyük krizin eşiğinde olan Real Madrid için bir sezonun daha sonu geldi.
Kylian Mbappe'nin durumu, Valverde-Tchouameni kavgası ve teknik direktör belirsizliğiyle boğuşan dev kulüpte başkan Florentino Perez, sorunları tek tek çözmek için uğraşıyor.
KAVGA, PARA CEZASI İLE SONLANDI
İlk olarak Valverde ile Tchouameni arasındaki kavgayı iki oyuncuya da 500'er bin euro'luk para cezası vererek çözen Real Madrid'de teknik direktör seçimi merakla bekleniyor. Daha önce Jürgen Klopp ismi öne çıkmıştı ancak Alman çalıştırıcı, teklifi reddetmişti.
ARBELOA: "KULÜPLE GÖRÜŞECEĞİM"
Kulübün mevcut teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Barcelona maçı sonrası "Geleceğim konusunda yakında kulüple bir görüşme yapacağım. Kalan 3 maçı kazanmak ve fazla süre alamayan bazı oyunculara şans vermek istiyorum. Mayıs sonunda geleceğimle ilgili ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
BENFICA'NIN MOU TALEBİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre adı Real Madrid ile anılan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Portekiz kulübü, 17 Mayıs'a kadar bırakmak istemiyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haberin devamında Benfica'nın bu tarihten sonra Mourinho'yu bırakmaya onay verdiği, deneyimli çalıştırıcının da Real Madrid ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
ANLAŞMA SAĞLANIRSA...
Jose Mourinho'nun milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid ile anlaşması durumunda Benfica'nın bu ayrılıktan 6 milyon euro kazanacağı aktarıldı.
"HEP BERABER GÖRECEĞİZ"
Öte yandan bugüne kadar Real Madrid iddiaları hakkında adeta ser verip sır vermeyen Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada açık kapı bırakmıştı. Mourinho, "Sezon tamamlandıktan sonra değerlendirme yapmak için bir haftalık sürem olacak. O süreçte neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz." demişti.
BENFICA PERFORMANSI
Benfica'nın başında bu sezon 43 maça çıkan 63 yaşındaki çalıştırıcı; 26 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 2.02'lik puan ortalaması tutturmuştu.