Real Madrid'de büyük ters köşe ve geri sayım. Arda Güler'in yeni hocası

İspanya La Liga'nın 35. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona'ya konuk olan Real Madrid, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Bu skorla birlikte Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve büyük krizin eşiğinde olan Real Madrid için bir sezonun daha sonu geldi.

Kylian Mbappe'nin durumu, Valverde-Tchouameni kavgası ve teknik direktör belirsizliğiyle boğuşan dev kulüpte başkan Florentino Perez, sorunları tek tek çözmek için uğraşıyor.