Real Madrid'de varsa yoksa Arda Güler. Maça damga vurdu, ülke onu konuştu

Roncero, "Arda Güler... Avusturya'daki hazırlık maçının en olumlu yönü Arda Güler'in takım oyununa olan etkisiydi. Güler, Real Madrid'deki üçüncü sezonunun ardından zirveye ulaştı ve istediği gibi oynadı. Arda Güler, ikinci Mourinho döneminin yeni Özil'i olacak." ifadelerini kullandı.