Real Madrid'de varsa yoksa Arda Güler. Maça damga vurdu, ülke onu konuştu
02.08.2026 17:30
Real Madrid'in Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu.
Yeni sezona teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışan Real Madrid'de hazırlık maçları başladı.
Avusturya'da İtalya'nın Fiorentina ekibiyle özel maçta kozlarını paylaşan Real Madrid, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
İspanyol devinin gollerini 12. dakikada Endrick ve 24. dakikada Ciria kaydetti. Fiorentina'nın sayıları ise 41. dakikada Piccoli ve 58. dakikada Moise Kean'den geldi.
Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 87 dakika oyunda kaldı.
ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI
Karşılaşmada takıma yaptığı liderlik, oyunu yönlendirmesi ve etkili paslarıyla dikkat çekti.
İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS'ın genel müdür yardımcısı Tomas Roncero, Güler'in performansını öne çıkardı.
"İKİNCİ MOU DÖNEMİNİN ÖZİL'İ"
Roncero, "Arda Güler... Avusturya'daki hazırlık maçının en olumlu yönü Arda Güler'in takım oyununa olan etkisiydi. Güler, Real Madrid'deki üçüncü sezonunun ardından zirveye ulaştı ve istediği gibi oynadı. Arda Güler, ikinci Mourinho döneminin yeni Özil'i olacak." ifadelerini kullandı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçen sezon Real Madrid formasıyla 51 resmi maçta boy gösteren genç yıldız, 6 gol - 14 asistlik bir performans sergilemişti.