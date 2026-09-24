Real Madrid'de yüksek gerilim. Başkan ve Mourinho arasında çatırdama

Mundo Deportivo'nun haberine göre kulüp içinde gergin bir hava hakim ve bu hava son dört lig maçında alınan iki yenilgiyle daha da arttı.

Haberin devamında Barcelona'nın 6 puan gerisinde bulunduğu belirtilen Real Madrid'de başkan Florentino Perez ile teknik direktör Jose Mourinho arasında anlaşmazlık yaşandığı aktarıldı.