Real Madrid'de yüksek gerilim. Başkan ve Mourinho arasında çatırdama
24.09.2026 19:24
Sezona çalkantılı bir başlangıç yapan Real Madrid'de başkan Florentino Perez ve teknik direktör Jose Mourinho arasında gerilimin arttığı öne sürüldü.
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de milli araya girilmesiyle birlikte hareketli günler yaşanmaya başladı.
Sezona teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Real Madrid, ilk üç maçını kazansa da sonraki virajda yaşadığı kayıplar nedeniyle milli araya La Liga'nın 3. sırasında girmişti.
REAL MADRİD'DE YÜKSEK GERİLİM
Mundo Deportivo'nun haberine göre kulüp içinde gergin bir hava hakim ve bu hava son dört lig maçında alınan iki yenilgiyle daha da arttı.
Haberin devamında Barcelona'nın 6 puan gerisinde bulunduğu belirtilen Real Madrid'de başkan Florentino Perez ile teknik direktör Jose Mourinho arasında anlaşmazlık yaşandığı aktarıldı.
Kulüpteki asıl soru işaretinin geçtiğimiz yaz başkanlığa seçilen Perez'in, seçimin üzerinden 2 buçuk ay geçmesine rağmen 2030'da sona erecek olan görevini tamamlayıp tamamlayamayacağı olduğu kaydedildi.
Florentino Perez'in alışılmadık bazı kararlar aldığı belirtilirken, içerideki bazı kişilerin kulübün başında net bir liderin olmadığını düşündüğü yazıldı.