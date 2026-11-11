Real Madrid'den Arda Güler'e tarihi sözleşme. Tek imzayla her şeyi bitirecek

Real Madrid'in teklifinin içeriğinde 2035 yazına kadar sözleşme uzatma, maaşında ciddi derecede artış ve 800 milyon euro'luk bir serbest kalma bedelinin yer alacağı kaydedildi.

Bu şartların nedeninin Arda Güler'e gösterilen ilgi sonrası kulübün elini güçlendirmek olduğu aktarıldı.

Real Madrid'in milli futbolcuyu gelecek yıllar için kulübün kilit ismi olarak gördüğü ve oyuncuyu kulübe tamamen bağlamak istediği belirtildi.