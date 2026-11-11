Real Madrid'den Arda Güler'e tarihi sözleşme. Tek imzayla her şeyi bitirecek
11.11.2026 09:49
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için tarihe geçecek bir sözleşme hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.
İspanya La Liga'nın 12. haftasında Valencia deplasmanına çıkan Real Madrid, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, milli futbolcu Arda Güler de adından söz ettirmişti.
Karşılaşmada 1 gol - 1 asistle oynayan Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.
Son dönemdeki performansıyla hem taraftarların hem teknik heyetin hem de kulüp yönetiminin büyük beğenisini toplayan genç yıldız için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
"BÜYÜK OPERASYON"
İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid'in, Arda Güler'in kulüpteki geleceğini güvence altına almak için büyük bir operasyon hazırladığı yazıldı.
İddiaya göre Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibinde olduğu bildirilen Güler için Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sözleşme uzatma görüşmelerine başlama kararı verdi.
Perez'in bu kararını Paris Saint-Germain (PSG) ve Bayern Münih'in ilgisinin açığa çıkmasının ardından verdiği öne sürüldü.
TARİHİ SÖZLEŞME
Real Madrid'in teklifinin içeriğinde 2035 yazına kadar sözleşme uzatma, maaşında ciddi derecede artış ve 800 milyon euro'luk bir serbest kalma bedelinin yer alacağı kaydedildi.
Bu şartların nedeninin Arda Güler'e gösterilen ilgi sonrası kulübün elini güçlendirmek olduğu aktarıldı.
Real Madrid'in milli futbolcuyu gelecek yıllar için kulübün kilit ismi olarak gördüğü ve oyuncuyu kulübe tamamen bağlamak istediği belirtildi.
MOURINHO'NUN VERECEĞİ ROL ÖNEMLİ
Öte yandan Arda Güler'in yeni sözleşme için henüz kararını vermediği ve teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki rolünün netleşmesini beklediği yazıldı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 14 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
ARDA GÜLER'İN KARİYERİ
Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019'un şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin alt yaş kategorilerinde bir süre top koşturan Güler, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler, 2023'ün yaz transfer döneminde 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza attı.
Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 51 maçta 9 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.