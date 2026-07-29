Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu, Arda Güler'in aldığı para ortaya çıktı
29.07.2026 09:22
Son Güncelleme: 29.07.2026 10:25
İspanyol devi Real Madrid'in 2026-2027 maaş bütçesi sızdı. Kylian Mbappe'nin dikkat çektiği listede Arda Güler'in maaşı da yer aldı.
Jose Mourinho yönetimde yeni sezona hazırlanan Real Madrid'in futbolcularına ödediği haftalık maaşlar ortaya çıktı.
Fransızların süperstarı Kylian Mbappe Capology verilerine göre açık ara zirvede. İşte yeni sezonda Real Madrid'de forma giyecek olan futbolcuların alacağı kazanacağı rakamlar…
Kylian Mbappe 600 bin euro
Vinicius Junior 480 bin euro
Jude Bellingham 400 bin euro
Rodrygo 320 bin euro
Trent Alexander Arnold 320 bin euro
Ibrahima Konate 320 bin euro
Federico Valverde 320 bin euro
Bernardo Silva 308 bin euro
Thibaut Courtois 288 bin euro
Antonio Rüdiger 280 bin euro
Eder Militao 280 bin euro
Aurelien Tchouameni 240 bin euro
Eduardo Camavinga 240 bin euro
Ferland Mendy 200 bin euro
Dean Huijsen 180 bin euro
Alvaro Carreras 172 bin euro
Franco Mastantuono 140 bin euro
Brahim Diaz 140 bin euro
Raul Asencio 120 bin euro
Arda Güler 100 bin euro
Andriy Lunin 88 bin euro
Endrick 38 bin euro
Gonzalo Garcia 32 bin euro
Fran Gonzalez 8 bin euro
Arda Güler geçtiğimiz sene aldığı maaşla İspanya'da gündem olmuş, milli futbolcu "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar." eleştirisine maruz kalmıştı.