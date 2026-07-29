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Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu, Arda Güler'in aldığı para ortaya çıktı

29.07.2026 09:22

Son Güncelleme: 29.07.2026 10:25

NTV - Haber Merkezi

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İspanyol devi Real Madrid'in 2026-2027 maaş bütçesi sızdı. Kylian Mbappe'nin dikkat çektiği listede Arda Güler'in maaşı da yer aldı.

Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu, Arda Güler'in aldığı para ortaya çıktı
Reuters

Jose Mourinho yönetimde yeni sezona hazırlanan Real Madrid'in futbolcularına ödediği haftalık maaşlar ortaya çıktı. 

 

Fransızların süperstarı Kylian Mbappe Capology verilerine göre açık ara zirvede. İşte yeni sezonda Real Madrid'de forma giyecek olan futbolcuların alacağı kazanacağı rakamlar…

Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu, Arda Güler'in aldığı para ortaya çıktı 1
Reuters

Kylian Mbappe 600 bin euro

 

Vinicius Junior 480 bin euro

 

Jude Bellingham 400 bin euro

 

Rodrygo 320 bin euro

 

Trent Alexander Arnold 320 bin euro

Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu, Arda Güler'in aldığı para ortaya çıktı 2
Reuters

Ibrahima Konate 320 bin euro

 

Federico Valverde 320 bin euro

 

Bernardo Silva 308 bin euro

 

Thibaut Courtois 288 bin euro

 

Antonio Rüdiger 280 bin euro

Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu, Arda Güler'in aldığı para ortaya çıktı 3
Reuters

Eder Militao  280 bin euro

 

Aurelien Tchouameni 240 bin euro

 

Eduardo Camavinga  240 bin euro

 

Ferland Mendy 200 bin euro

 

Dean Huijsen 180 bin euro

Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu, Arda Güler'in aldığı para ortaya çıktı 4
Reuters

Alvaro Carreras  172 bin euro

 

Franco Mastantuono 140 bin euro

 

Brahim Diaz  140 bin euro

 

Raul Asencio  120 bin euro

 

Arda Güler 100 bin euro

Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu, Arda Güler'in aldığı para ortaya çıktı 5
Reuters

Andriy Lunin  88 bin euro

 

Endrick 38 bin euro

 

Gonzalo Garcia  32 bin euro

 

Fran Gonzalez 8 bin euro

Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu, Arda Güler'in aldığı para ortaya çıktı 6
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Arda Güler geçtiğimiz sene aldığı maaşla İspanya'da gündem olmuş, milli futbolcu "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar." eleştirisine maruz kalmıştı. 