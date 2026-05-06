Real Madrid'in yaz bombası milli yıldız olacak. "Başkanın en büyük hayali"

06.05.2026 12:08

Selim Başeğmezer

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, yaz transfer döneminde bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İspanya La Liga'da lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nden ise elenen Real Madrid'de bu yaz yeniden bir yapılanma bekleniyor.

 

Teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yolların ayrılması beklenirken, yaz transfer döneminde teknik direktörle birlikte önemli yıldızları kadrosuna katacağı öne sürüldü.

HEDEFTE KENAN YILDIZ VAR

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Real Madrid'in gündeminde yer alıyor.

JUVENTUS'UN DURUMU KRİTİK

Serie A devinin Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda ciddi tasarruf önlemleri alacağı ve her futbolcusunun satılabilir olacağına dikkat çekilirken, Kenan Yıldız'ın da bu isimler arasında yer aldığı belirtildi.

"PEREZ'İN HAYALLERİNİ SÜSLÜYOR"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez için ise "Kenan Yıldız'ın, Perez'in hayallerini süslediği gerçeği bir sır değil" ifadeleri kullanıldı.

 

Ayrıca Real Madrid'in yeni sezonda büyük bir yapılanmaya gideceği ve genç futbolculara yöneleceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 45 maçta 11 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

