Reis: Freiburg karşısında Trabzonspor'un kalitesini herkese göstereceğiz
04.11.2026 18:51
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve takımdan Ozan Tufan Konferans Ligi'nde Freiburg ile yapacakları maç öncesi konuştular.
"RAKİBİ İYİ TANIYORUM. FİZİK GÜCÜ YÜKSEK VE BASKIDA İYİ"
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis ve futbolculardan Ozan Tufan basın toplantısında soruları yanıtladılar.
Teknik direktör Thomas Reis, Freiburg'un çok iyi bildiği takımlardan olduğunu belirterek, "Fiziksel olarak gayet güçlü, iyi takımlardan bir tanesi ve iyi bir baskı stiline de sahip bir takım. Önde aktif olarak pres yapabilen bir takım. Bizim de yapmamız gereken şey doğru çözümleri bulmak olacak. Daha önce de Samsunspor’da çalışırken bir Alman takımı ile bir Avrupa maçında oynamıştık. Sonuç istediğim gibi olmamıştı ama umuyorum bu sefer farklı olacak diye düşünüyorum. Zor bir maç elbette ama iyi bir performans göstermek istediğimiz bir maç. Kalitemizin ne kadar yüksek olduğunu, Avrupa'da ne kadar başarılar kazanabileceğimizi göstereceğimiz bir maç olacak Umarım sonucu da iyi olacak." diye konuştu.
"SAKATLIKLAR YÜZÜNDEN ÇOK MUTSUZUM"
Sakatlıklar nedeniyle mutsuz olduğunu, özellikle de hücumda oyuncu sayısında sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Reis, "Hücum oyuncusu olarak değerlendirecek olursak belki 3-4 oyuncumuz var elimizde sadece. Elbette antrenör olarak A,B,C opsiyonlarınızın her zaman yanınızda olması gerekiyor, en iyi tercihleri yapmanız gerekiyor. Umuyorum yarın da böyle olacak. Umuyorum en iyi ilk 11’i sonrasında en iyi kadroyu çıkarıp puan ya da puanlarla ayrılacağız. Franculino ile Aral milli araya kadar bizimle birlikte olmayacaklar. Sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.
"MENTALİTEMİZ HER MAÇ AYNI OLMALI"
Her maçta aynı mentaliteyi, aynı tutumu, aynı davranışı göstermeleri gerektiğini anlatan Reis, "Son maçlarımız da aslında çok kolay olmadı, skorları alabilmek, maçları kazanabilmek. Bazen mentalitenizi göstermeniz gerekir, bazen sabırlı olmanız gerekir bazen daha geçiş futbolu oynamanız gerekir. Bazen maçları hemen çözemezsiniz. Bazen maçları devre arasında çözersiniz. Son birkaç maçımızda yaşadığımız durumlar gibi. Her maçın farklı hikayesi var. Yapmanız gereken her maçta en iyinizi göstermek." yorumunu yaptı.
OZAN TUFAN: KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ
Toplantıya katılan Ozan Tufan da, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından galibiyet serisi yakaladıklarını dikkati çekerek "İnançlı, kuvvetli, diri bir takımımız olduğunu söyleyebilirim. Bireysel olarak, isim olarak da çok güçlü oyuncularımız var." dedi.
Birlik beraberliğin ardından olumlu tablonun ortaya çıktığını anlatan Ozan, "Hocanın gelişiyle ivme yakaladık. Hocanın yardımcılarının da çok büyük bir payı var. Durumumuzdan, halimizden çok memnunuz. Yarın da onlardan bir tanesini yaşayacağız, kazanmak için sahada olacağız. İnşallah bu neşe, mutluluk devam eder." diye konuştu.
Yedek kalmasını sorun etmemesine ilişkin değerlendirmesinde bordo-mavili kulübe bağlılığını ortaya koymaya çalıştığını ifade eden Ozan, milli takım futbolcularından biri olmak istediğini de vurgulayarak sözlerini tamamladı.