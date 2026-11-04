Reis: Freiburg karşısında Trabzonspor'un kalitesini herkese göstereceğiz

Toplantıya katılan Ozan Tufan da, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından galibiyet serisi yakaladıklarını dikkati çekerek "İnançlı, kuvvetli, diri bir takımımız olduğunu söyleyebilirim. Bireysel olarak, isim olarak da çok güçlü oyuncularımız var." dedi.

Birlik beraberliğin ardından olumlu tablonun ortaya çıktığını anlatan Ozan, "Hocanın gelişiyle ivme yakaladık. Hocanın yardımcılarının da çok büyük bir payı var. Durumumuzdan, halimizden çok memnunuz. Yarın da onlardan bir tanesini yaşayacağız, kazanmak için sahada olacağız. İnşallah bu neşe, mutluluk devam eder." diye konuştu.

Yedek kalmasını sorun etmemesine ilişkin değerlendirmesinde bordo-mavili kulübe bağlılığını ortaya koymaya çalıştığını ifade eden Ozan, milli takım futbolcularından biri olmak istediğini de vurgulayarak sözlerini tamamladı.