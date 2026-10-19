Reis: Galibiyetin sırrı savunmadaki disiplinde yatıyor

Aslında Finlandiya'daki maçı da atlamamak lazım. Uzun bir yoldu bizim için. İyi hücumcularımız var ve bunu herkes biliyor. Ama kazanmak için savunma da yapmalıyız. Tam başarılı olduğunuzu düşündüğünüz zaman hata yaparsınız. Bugün de neden, nasıl kazandığımızı analiz ederek yolumuza devam edeceğiz."