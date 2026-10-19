Reis: Galibiyetin sırrı savunmadaki disiplinde yatıyor
19.10.2026 23:28
Son Güncelleme: 19.10.2026 23:28
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş'ın duran toplardaki etkinliğini sınırlayan savunmalarının galibiyetin anahtarı olduğunu söyledi.
Thomas Reis, Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri maçın ardından futbolcularını tebrik ederek, galibiyetin sırrının takım savunmasındaki disiplin olduğunu söyledi.
Reis şöyle konuştu:
"Takımımı tebrik ediyorum. Galibiyetten önce takım olmanın ne kadar önemli olduğunu anlattım oyuncularıma. Bugün de sahada birlik beraberlik içinde olan bir takım vardı. Adım adım ilerliyoruz.
BEŞİKTAŞ HÜCUMLARINI DURDURDUK
Plan bugün disiplinli olabilmekti özellikle savunmadaki duran toplarda. Çünkü rakibin etkili silahları vardı. Beşiktaş'ı çok iyi savunduk. Her rakibe farklı oynayacağız ama sadece savunma ile de maç kazanılmaz.
FİNLANDİYA YOLCULUĞUNUN ETKİLERİNİ HİSSETTİK
Aslında Finlandiya'daki maçı da atlamamak lazım. Uzun bir yoldu bizim için. İyi hücumcularımız var ve bunu herkes biliyor. Ama kazanmak için savunma da yapmalıyız. Tam başarılı olduğunuzu düşündüğünüz zaman hata yaparsınız. Bugün de neden, nasıl kazandığımızı analiz ederek yolumuza devam edeceğiz."