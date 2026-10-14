Reis: Hayallerimiz, hedeflerimiz var ama bunlara ulaşmak için çok çalışmalıyız

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor 'da teknik direktör Thomas Reis, hedeflerinin en iyilerini verip galip gelerek çok iyi başlangıç yapmak olduğunu söyledi.



Reis, maçın oynanacağı Tammelan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir sürece girdiklerini belirterek, "Her 3 günde bir maç yapacağız ama bunün üstesinden gelebilecek gayet iyi kadromuz var. Yarın en iyi kadroyla sahada olmaya çalışacağız. Konferans Ligi'nde tecrübem var. Konuşmak istediğimiz maç, pazartesi günkü maç değil. En önemli maç, yarınki maç. Konferans Ligi'ndeki hedefimiz, en iyimizi verip galip gelerek çok iyi başlangıç yapmak." şeklinde konuştu.