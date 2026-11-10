Rıdvan Dilmen, "Şampiyonluğun en büyük adayı, korkun" diyerek açıkladı
10.11.2026 12:21
Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken zirve yarışındaki amansız mücadele de devam etti. Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk iddiası da dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı geride kaldı ve milli araya girildi.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, zirve yarışında değişimin yaşandığı haftanın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu.
TV8'de konuşan Dilmen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve sezon sonu ile ilgili değerlendirme yaptı.
"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI"
Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor takımı 3 puan geride. Ligde deplasmanda çok zorlanıyordu 3 deplasman kazandı. Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da sürklase ettiler." dedi.
Dilmen şöyle devam etti:
"Trabzonspor şu anda şampiyonluk yarışına kadro kalitesinden çok formasıyla geldi. Şimdi devre arasında kadro kalitesini bir tık daha artırdığı zaman korkun Trabzon'dan. Şampiyonluğun en büyük adayı diyebilirim."
11. HAFTADA NELER OLDU?
Süper Lig'in 11. haftasında zirve yarışında yer alan takımlardan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kazanırken Amedspor haftayı yenilgiyle kapattı.
Galatasaray, 11. haftada yarıştaki takipçisi Amedspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, 7 golün atıldığı mücadeleden 4-3'lük zaferle ayrıldı ve milli araya liderliğini koruyarak girdi.
Galatasaray, bu skorla birlikte puanını 28'e yükseltti.
FENERBAHÇE, ÇORUM'DA 5 GOLLE KAZANDI
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu, takımının başında ilk maçına Çorum FK deplasmanında çıktı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve milli araya girilirken puan farkının artmasına izin vermedi.
Fenerbahçe, 19 puanla 6. sırada yer aldı ve lider Galatasaray'ı 9 puan geriden takibini sürdürdü.
TRABZONSPOR, ALANYA'DA KAZANDI
Trabzonspor, Galatasaray'ın Amedspor'u mağlup ettiği haftayı iyi değerlendirdi.
Bordo-mavililer, Alanyaspor deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 25 puanla 2. sıraya yerleşti.
BEŞİKTAŞ, EVİNDE HATA YAPMADI
Haftanın kapanışında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile berabere kalınan maçın telafisi için sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, rakibinin 10 kişi kaldığı maçta sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı.
Beşiktaş, puanını 22'ye yükseltti ve 4. sırada yer buldu.