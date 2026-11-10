Rıdvan Dilmen, "Şampiyonluğun en büyük adayı, korkun" diyerek açıkladı

Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor takımı 3 puan geride. Ligde deplasmanda çok zorlanıyordu 3 deplasman kazandı. Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da sürklase ettiler." dedi.

Dilmen şöyle devam etti:

"Trabzonspor şu anda şampiyonluk yarışına kadro kalitesinden çok formasıyla geldi. Şimdi devre arasında kadro kalitesini bir tık daha artırdığı zaman korkun Trabzon'dan. Şampiyonluğun en büyük adayı diyebilirim."