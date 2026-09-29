Rıza Kayaalp 6'ncı dünya şampiyonluğu için hazırlanıyor. Asıl hedef ise olimpiyat

Kampların en olumsuz yanının ailesinden uzak kalmak olduğunu belirten Kayaalp, "Kızlarım Ay Vera ve Beray'dan ayrı kalınca çok üzülüyorum. Onlardan 1-2 gün dahi ayrı kalsam hep şu aklıma geliyor, bugünler geçecek, büyüyorlar. Onlardan ayrı kalmak insanı duygulandırıyor. Tabii yaptığımız iş sorumluluk gerektiriyor. Bunun da bilincindeyiz, fedakarlık yapmak gerekiyor. Ama çok özlüyorum. Bu sıralar nedense içimde daha çok özlem oluyor. Son kamp da biraz uzun olacak. Bakalım nasıl dayanacağım. Allah'tan görüntülü konuşma var da idare ediyoruz" dedi.