Rıza Kayaalp 6'ncı dünya şampiyonluğu için hazırlanıyor. Asıl hedef ise olimpiyat
29.09.2026 13:58
Son Güncelleme: 29.09.2026 14:00
24 Ekim'de Astana'da başlayacak şampiyona öncesi milli güreşçi Rıza Kayaalp, her maçına final havasında çıkacağını söyledi.
Rıza Kayaalp'in 13 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 3 olimpiyat madalyası bulunuyor.
Avrupa şampiyonalarında 13. altın madalyasını kazanarak Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kıran Rıza Kayaalp, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesine çıkmayı amaçlıyor.
13 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 3 olimpiyat madalyası bulunan Kayaalp, "13. Avrupa şampiyonluğu gururunu yaşadık, ülkemize yaşattık, rekoru kırdık. Artık Dünya Şampiyonası zamanı geldi. Aslında yapacağımız farklı bir şey yok, gideceğiz ve savaşacağız. Kendimi güçlü hissediyorum. O yönden bir sıkıntım yok. Sadece birtakım ayarlamalar yapmam lazım. Kilomu biraz daha aşağı çekip gücümü koruyarak hızlanmam gerekiyor. Uzun zamandır güreşmesem de bunu Avrupa'da zaten gösterdim. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda aynısını sergilemek istiyorum. Her maç benim için bir final olacak. Çıkıp maçımı aldığım, savaştığım sürece bir sıkıntı olmaz inşallah " dedi.
Rıza Kayaalp, en büyük hedefi olan olimpiyat altın madalyasını kazanmak için Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na özel bir programla hazırlanacağını belirtti.
"Olimpiyatlara farklı hazırlanacağım." diyen milli sporcu, "Belki de son 8-9 ay diyet yapacağım. Performansımı, antrenmanlarımı ona göre belirleyeceğim. Olimpiyatlara çok düzenli hazırlanmam lazım. Bunun farkındayım, bilincindeyim. Bu şampiyonalara da katılıp her zaman güreşin içinde kalıp gücümü, kuvvetimi, güreşe olan isteğimi korumam gerekiyor. En büyük hayalim olimpiyat şampiyonluğu. Orada formumun zirvesinde olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kampların en olumsuz yanının ailesinden uzak kalmak olduğunu belirten Kayaalp, "Kızlarım Ay Vera ve Beray'dan ayrı kalınca çok üzülüyorum. Onlardan 1-2 gün dahi ayrı kalsam hep şu aklıma geliyor, bugünler geçecek, büyüyorlar. Onlardan ayrı kalmak insanı duygulandırıyor. Tabii yaptığımız iş sorumluluk gerektiriyor. Bunun da bilincindeyiz, fedakarlık yapmak gerekiyor. Ama çok özlüyorum. Bu sıralar nedense içimde daha çok özlem oluyor. Son kamp da biraz uzun olacak. Bakalım nasıl dayanacağım. Allah'tan görüntülü konuşma var da idare ediyoruz" dedi.
Müsabakalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Rıza Kayaalp, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın döneminde hep başarılarımızı kazandık. Cumhurbaşkanımız da başarılarımızı görüyor ve normal olarak yenisini istiyor. Bizi ayrı bir seviyor. Allah razı olsun, düğünüme kadar geldi, nikah şahidim oldu. Yıllarca maçtan sonra hep arar tebrik eder. Her zaman da yeni bir başarı ister. Biz de bunu karşılamaya çalışıyoruz."