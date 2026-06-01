Robert Lewandowski'nin eşi, transfer ateşini yaktı. "Türkiye olacak"
01.06.2026 21:28
Barcelona'dan ayrılan golcü oyuncu Robert Lewandowski'nin eşi Anna, Türkiye'ye transfer için ateşi yaktı.
Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala heyecan günden güne artarken, bir yandan da kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.
Barcelona'dan ayrılan ve yeni bir ligde forma giymek istediğini açıklayan Robert Lewandowski ile ilgili birçok iddia gündeme gelmişti.
FENERBAHÇE VE HAKAN SAFİ İDDİASI
Polonyalı futbolcunun Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilmişti.
Ayrıca Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yıldız isimle görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
"TÜRKİYE OLACAK"
Deneyimli futbolcunun eşi Anna, Instagram'dan kendisine yöneltilen "Anna Hanım, Türkiye’ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "Türkiye olacak" yanıtını verdi.
Anna Lewandowska'nın bu cevabı, sosyal medyada transferin gerçekleşeceğine dair yorumlandı.
PERFORMANSI
Barcelona formasıyla geride kalan sezonda 46 resmi maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 19 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.