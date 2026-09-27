Roberto Carlos'tan hayrete düşüren itiraf. "Servetimin yüzde 99'unu kaybettim"
27.09.2026 17:57
Bir dönem Fenerbahçe'de de oynamış olan efsane futbolcu Roberto Carlos, hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak gösterilen Roberto Carlos, hayatında yaşadığı talihsiz anı anlattı.
Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nda forma giydiği sürece efsaneleşen Carlos, futboldan kazandığı paranın bir gecede nasıl elinden gittiğini açıkladı.
"SERVETİMİN YÜZDE 99'UNU KAYBETTİM"
53 yaşındaki efsane, "Bir perşembe gecesi gece yarısı yattım ve cuma günü varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge aldım. İşte o zaman tüm servetimi kaybettim. Hesabımı boşaltan insanlarla sorun yaşadım. Menajerler ve ailevi sorunlar yüzünden futboldan kazandığım her şeyin yüzde 99'unu kaybettim."
Kariyerimden sonraki hayatı her zaman düşündüm. Bu, bir oyuncu olarak miras bırakmak ve imajımı geliştirmek anlamına geliyor. Emekli olmaya karar verdiğimde, zaten sportif direktörlük lisansım vardı ve birçok markayla çalışıyordum. Sonra eski menajerimle ciddi bir sorun ve çok ciddi bir ailevi sorun yaşadım. Bugün, hayatımda yaşanan tüm olumsuzlukları genç oyuncularla paylaşmak istiyorum ki, benim yaptığım hataları yapmasınlar." dedi.
Carlos, Fenerbahçe'de geçirdiği 2 buçuk sezonda çıktığı 104 maçta 10 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilyalı efsane Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.