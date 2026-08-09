Romelu Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye. Transfer tamam, tarih belli oldu

Sky Sports'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler, 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferinde ilerleme kaydetti. Belçikalı golcü artık Fenerbahçe'ye hiç olmadığı kadar yakın bir konumda bulunuyor.

Lukaku'nun Fenerbahçe'yle anlaştığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin bu sabah devam ettiği de aktarılmıştı.