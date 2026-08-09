Romelu Lukaku adım adım Fenerbahçe'ye. Transfer tamam, tarih belli oldu
09.08.2026 14:06
Forvet transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe'de Napoli'nin golcüsü Romelu Lukaku transferinin 48 saat içinde tamamlanacağı belirtiliyor.
Lukaku Fenerbahçe formasını sırtına geçiriyor. Mutlak şampiyonluk için sezona hazırlanan sarı lacivertliler, forvet hattını Vedat Muriqi'yle güçlendirirken bir santrfor takviyesi daha yapmak için vites yükseltti.
Sky Sports'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler, 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferinde ilerleme kaydetti. Belçikalı golcü artık Fenerbahçe'ye hiç olmadığı kadar yakın bir konumda bulunuyor.
Lukaku'nun Fenerbahçe'yle anlaştığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin bu sabah devam ettiği de aktarılmıştı.
Yine İtalyan basınında yer alan bir diğer bilgiye göre de, Napoli, bu sabah kabul edilmesini bekledikleri bir karşı teklifi Fenerbahçe'ye gönderdi. Bu teklifin kabul edilmesiyle de tarafların 24 ila 48 saat içinde transferi tamamlamayı hedefledikleri aktarıldı.
Her şey tamamlandıktan sonra yıldız golcünün İstanbul'a geleceği yazıldı.
LUKAKU KARİYER
Futbola ülkesi Belçika'da Anderlecht'in altyapısında başlayan Romelu Lukaku sonrasında Chelsea, Everton ve Inter'de iki farklı dönemde oynadı. Belçikalı forvet West Bromwich Albion, Manchester United ve Roma formalarını da giyerken 2024'te Napoli'ye imza attı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu toplantısında "Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz." ifadelerini kullanmıştı.